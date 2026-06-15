Gavin Newsom denuncia una investigación federal del departamento de justicia de Trump y acusa al presidente de perseguir a su familia

El gobernador de California y potencial candidato demócrata en 2028, Gavin Newsom, aseguró que el Departamento de Justicia de la administración Trump lo investiga sin fundamentos, y que también apunta contra su esposa en lo que él califica como una venganza personal del presidente.

El gobernador de California, Gavin Newsom , denunció que el Departamento de Justicia de la administración de Donald Trump lo está investigando, calificando esta acción como un intento de intimidar a un "enemigo político" sin evidencia de delito alguno.

En un video difundido en redes sociales, Newsom señaló que el gobierno federal también está enfocando sus acciones contra su esposa, Jennifer Siebel Newsom, afirmando: "Si no puede intimidarme, irá tras la madre de nuestros hijos". El gobernador, considerado un posible candidato demócrata para las elecciones presidenciales de 2028, declaró que Trump "eligió el objetivo equivocado" y que no tienen nada que ocultar. Newsom instó al presidente a dejar fuera de su "venganza personal" a su familia.

Hasta el momento, el FBI no ha emitido comentarios y el Departamento de Justicia se ha negado a hablar sobre el asunto. Según fuentes consultadas por CNN, no existe una investigación federal dirigida específicamente contra Newsom, aunque su oficina confirmó que agentes han contactado a personas y organizaciones vinculadas tanto a él como a su esposa, han emitido citaciones para obtener registros y realizado entrevistas sobre años de actividad personal y profesional.

La investigación, según la oficina del gobernador, se amplió recientemente hacia su familia y su red profesional. Este contexto incluye el caso de Dana Williamson, exjefa de gabinete de Newsom, quien fue acusada formalmente en noviembre de 2025 por cargos federales relacionados con un presunto esquema para desviar fondos de campaña del exsecretario de Salud y Servicios Humanos, Xavier Becerra. Williamson se declaró culpable de tres de los 23 cargos el mes pasado.

La oficina de Newsom alegó que los investigadores ofrecieron indulgencia a Williamson a cambio de información sobre Newsom, algo que ella, según su abogado, no tenía que aportar. Becerra, actual candidato a suceder a Newsom en la gobernación de California, se enfrentará en noviembre al republicano Steve Hilton, respaldado por Trump. Durante las primarias, varios contrincantes de Becerra criticaron su vínculo con Williamson, a lo que él respondió que nunca fue implicado.

Este caso se inscribe en un patrón de investigaciones del Departamento de Justicia contra adversarios políticos de Trump. Recientemente, se presentaron cargos contra el exdirector del FBI James Comey y la fiscal general de Nueva York, Letitia James, ambos desestimados por jueces que consideraron que los fiscales ejercieron sus funciones de forma indebida. El departamento intentó sin éxito reabrir el caso contra James.

En cuanto a Comey, un jurado investigador en Carolina del Norte lo acusó recientemente por publicar en redes sociales una foto de conchas marinas formando el mensaje "86 47", interpretado como un llamado a "deshacerse" del presidente número 47 de Estados Unidos. Asimismo, se mantiene una investigación penal de larga data contra el exdirector de la CIA John Brennan, uno de los críticos más abiertos de Trump.

CNN también reveló que el Departamento de Justicia abrió una investigación relacionada con E. Jean Carroll, quien acusó a Trump de agresión sexual. En suVideo, Newsom calificó a Trump como "un hombre sin carácter" y acusó al presidente de "vender la presidencia", afirmando: "Donald Trump, este país no te pertenece. No pertenece a tus aliados. Y vamos a combatir tu desprecio por la ley.

Y vamos a seguir recordándole al pueblo de este país tu corrupción". El gobernador enfatizó que, pese a la presión, no permitirá que su familia sea arrastrada por lo que considera una persecución política. Este episodio subraya la creciente tensión entre el gobierno federal y mandatarios estatales demócratas, en un clima político donde las investigaciones penales parecen instrumentalizarse como armas en la batalla ideológica.

La falta de evidencia clara sobre un delito de Newsom, sumada a la história de casos desestimados contra otros opositores, sugiere un patrón preocupante de uso del aparato judicial para fines de desgaste político, algo que erosiona la confianza en las instituciones y profundiza la división en el país





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