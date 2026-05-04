Gaudí. Ventanas al futuro: Una exposición que explora la obsesión del arquitecto por la luz

El Palau Güell acoge una muestra que profundiza en la capacidad creativa de Antoni Gaudí a través de su trabajo con ventanales, vidrieras y elementos de apertura al exterior, revelando su fascinación por la luz y su impacto en la arquitectura moderna.

Antoni Gaudí demostró una creatividad asombrosa en el diseño de ventanas, utilizando hasta 150 formas diferentes solo en el Palau Güell . Su ingenio se manifestaba en el uso de sistemas de poleas para persianas elevadas, espejos para ampliar espacios y luminosidad, y bisagras de distintos tamaños para evitar colisiones entre ventanas adyacentes.

Esta capacidad de encontrar soluciones estéticas y funcionales se multiplica por diez al considerar todas sus innovaciones para integrar la luz en sus edificios. La exposición 'Gaudí. Ventanas al futuro', que se celebra en el Palau Güell hasta el 25 de octubre, explora esta faceta creativa del arquitecto modernista, centrándose en sus ventanales, vidrieras y elementos de apertura al exterior. Para Gaudí, la luz era fundamental en su trabajo, considerándola una manifestación divina.

La muestra presenta alrededor de cien objetos, incluyendo maquetas, elementos originales, planos, dibujos y fotografías inéditas, revelando a un Gaudí meticuloso, experimental y lleno de descubrimientos que han influido en la arquitectura moderna. Guillem Mundet, director del Palau Güell, destaca la capacidad armónica y de síntesis de Gaudí, enfatizando que a través de sus ventanales se puede apreciar directamente sus mayores logros formales y arquitectónicos.

La elección del Palau Güell como sede es crucial, ya que este edificio permitió a Gaudí experimentar sin restricciones financieras gracias al apoyo de la familia Güell. En este contexto, el arquitecto pudo desarrollar invenciones extraordinarias. La exposición se distribuye en tres plantas del palacio, mostrando la evolución del ideal arquitectónico de Gaudí a lo largo del tiempo, desde influencias orientalistas hasta el desarrollo de su propio lenguaje estético centrado en la luminosidad.

Ayano Kikuchi, comisaria de la exposición, explica que la muestra sigue un orden cronológico, recorriendo todos los edificios gaudinianos y rastreando su trabajo con la luz desde la Casa Vicens hasta la Sagrada Familia. Gaudí afirmaba que la luz es la esencia de las artes plásticas y que la arquitectura debe organizarla. Consideraba que la armonía es fundamental en el arte, y que la luz aporta consuelo y embellecimiento.

El artista Miquel Barceló, quien trabajó en la Catedral de Palma tras las intervenciones de Gaudí, describe la relación con el arquitecto como fructífera, destacando que Gaudí no añadía elementos, sino que los eliminaba, trabajando con una sensibilidad mística. La exposición también destaca la importancia de los vitrales en la obra de Gaudí, especialmente en la Sagrada Familia, diferenciando entre los diseñados por él y los encargados a otros maestros vidrieros.

La muestra profundiza en el estudio del trabajo de Gaudí con los ventanales, revelando su genio y su impacto duradero en la arquitectura





abc_cultura / 🏆 62. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Antoni Gaudí Palau Güell Arquitectura Luz Exposición Ventanas Vidrieras Modernismo Sagrada Familia Miquel Barceló

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Silicius Alcobendas Rugby, Campeón de la Copa del Rey en una Emocionante RemontadaEl Silicius Alcobendas Rugby conquista la Copa del Rey tras superar al Complutense Cisneros en una final llena de emoción y con una espectacular remontada. También noticias sobre KuCoin en TradingView y la candidatura independiente al Senado de Alander Lee Pulliam Jr.

Read more »

Tensión en Oriente Medio: Irán advierte sobre una posible reanudación de hostilidadesUn alto mando militar iraní considera probable que se reanuden los enfrentamientos con EEUU debido a la insatisfacción de Donald Trump con la propuesta de paz iraní. Las negociaciones siguen estancadas y Teherán afirma estar preparado para cualquier acción estadounidense.

Read more »

Los garajes se consolidan como una inversión inmobiliaria rentable y accesibleEl mercado de garajes ofrece una rentabilidad atractiva, superando a la de los bonos del Tesoro y la inflación, y se presenta como una opción accesible para pequeños inversores. La demanda creciente y la escasez de plazas impulsan su valor, aunque la rentabilidad varía significativamente según la ubicación.

Read more »

Cómo preparar el café perfecto con una prensa francesaDescubre los secretos para obtener un café con cuerpo y sabor utilizando una prensa francesa, desde su historia hasta el funcionamiento de sus componentes.

Read more »

Mélenchon anuncia su candidatura presidencial para 2027 y promete aliarse con España y LatinoaméricaJean-Luc Mélenchon, líder de La Francia Insumisa (LFI), se postula por cuarta vez a la presidencia francesa en 2027. Critica los privilegios y el racismo en Francia y propone una alianza con España y países latinoamericanos. Aunque es una figura polarizante, con un 84% de rechazo entre electores, se posiciona como principal rival de la ultraderecha. Plantea una reforma institucional para crear una VI República con más poder parlamentario y consultas populares.

Read more »

Lo nunca visto en Supervivientes: una ridícula discusión por hidromiel acaba en una sanción históricaLa reina de la televisión es redactora de la sección de Comunicación y TV. Autora del blog MomenTVs en el que cada día analiza todo lo que ocurre en la 'caja tonta'. Series, realities, programas, audiencias... Todo lo que la televisión da, esta redactora lo desgrana para mirar más allá de lo que te dejan ver a simple vista.

Read more »