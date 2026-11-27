Un informe revela que el Departamento de Defensa de EE.UU. gastó 81 millones de dólares en la Estación Naval de la Bahía de Guantánamo para retener a solo 849 migrantes, destacando una gran ineficiencia operativa.

Un reciente informe del inspector general principal ha revelado que el Departamento de Defensa de EE.UU. incurrió en gastos superiores a 81 millones de dólares en su misión de apoyo al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para trasladar y retener migrantes en la Estación Naval de la Bahía de Guantánamo, en Cuba. A pesar de la significativa inversión financiera y los recursos logísticos desplegados, la operación logró retener a apenas 849 personas desde su inicio, lo que ha suscitado serias dudas sobre la efectividad de la estrategia implementada.

Costos vs. Resultados en Guantánamo

El documento oficial, publicado un miércoles, indica que el Pentágono comprometió la cifra exacta de 81.525.406 dólares desde el comienzo de la Operación Southern Guard en 2025. Esta inversión masiva contrasta drásticamente con la realidad operativa, ya que la capacidad inicial aumentada para albergar a decenas de miles de individuos no se tradujo en una ocupación proporcional, dejando la cifra final de inmigrantes retenidos muy por debajo de las expectativas iniciales.

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La discrepancia entre el gasto y la utilidad se hace más evidente al observar que la ocupación máxima registrada en la base naval fue de solo 399 personas en ningún momento simultáneo, mientras que la mayoría de los fondos provino del Ejército de Estados Unidos, la rama que lidera la logística. Esta realidad cuestiona la eficiencia del uso de fondos públicos en una instalación diseñada para una crisis humanitaria o de seguridad de gran escala que finalmente no se materializó en esas cifras.

Orígenes y Capacidades Exageradas

La crisis operativa tiene sus raíces en enero de 2025, cuando el presidente Donald Trump ordenó al Gobierno federal prepararse para retener a extranjeros con antecedentes penales considerados de alta prioridad que se encontraban ilegalmente en Estados Unidos. En ese momento, Trump declaró que existían 30.000 camas en la Bahía de Guantánamo para detener a los peores extranjeros ilegales, afirmando que esto duplicaría la capacidad inmediata del país para hacer frente a la amenaza.

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No obstante, funcionarios estadounidenses admitieron en aquel entonces, según revelaciones a CNN, que aunque la capacidad para 30.000 personas pudo haber existido en la década de 1990, no seguía vigente de ninguna manera. A pesar de estas advertencias internas, las autoridades se apresuraron a instalar tiendas de campaña y desplegar cientos de militares para apoyar lo que se esperaba fuera un alojamiento temporal de miles de personas antes de su repatriación, ignorando la infraestructura obsoleta.

La falta de verificación técnica previa llevó a una situación donde la promesa de capacidad masiva colisionó con la realidad de una base que no estaba operativa para ese fin específico, obligando a soluciones improvisadas que no pudieron sostener el volumen de migrantes que se había prometido controlar mediante la orden ejecutiva inicial.

Retrasos Logísticos y Repatriación Fallida

El informe detalla que, al 3 de septiembre, solo ocho extranjeros ilegales permanecían retenidos en la estación naval, evidenciando el declive rápido de la población carcelaria en la base. Para septiembre de 2026, aunque aproximadamente 350 militares estadounidenses estaban asignados a la Bahía de Guantánamo apoyando las operaciones del DHS bajo la Operación Southern Guard, la eficiencia se vio comprometida por factores externos difíciles de controlar.

La estadística revela que los migrantes permanecieron en la base un promedio de siete días entre julio y septiembre de 2026, un tiempo que había aumentado desde el inicio de la operación debido a la reticencia de los países de origen a aceptar la repatriación de sus ciudadanos. Además, las limitaciones en la programación de vuelos crearon cuellos de botella, provocando que una persona específica permaneciera en el centro de detención durante 102 días, lo cual supera con creces la预期 temporalidad de la operación.

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Estos retrasos no solo incrementaron los costos operativos por día de estancia, sino que también expusieron la vulnerabilidad de la estrategia frente a la diplomacia internacional y las realidades geopolíticas que dificultan la devolución inmediata de nacionales a sus países de origen, dejando a las autoridades estadounidenses en una posición de estancamiento logístico.

Crítica a la Falta de Planificación

La falta de una estrategia clara y coordinada fue una crítica central en las revelaciones del inspector general. Funcionarios informaron anteriormente a CNN que, aunque los vuelos militares estadounidenses para trasladar a migrantes a la base ya habían comenzado, aspectos fundamentales como la supervisión final, la financiación estable y las expectativas operativas básicas seguían sin estar claros, generando un caos administrativo.

Una fuente conocedora de la situación declaró a CNN que debería haber habido un mayor grado de planeación antes de la ejecución de la misión. La observación subraya que ahora la ejecución ya ha comenzado y todo el mundo intenta retomar la planificación, lo que indica un fracaso en la fase de diseño estratégico que podría haber evitado el gasto innecesario y la confusión operativa en Guantánamo.

Este escenario pone de manifiesto la necesidad urgente de una auditoría exhaustiva de los procesos de adquisición y despliegue militar para misiones internas, asegurando que futuras operaciones cuenten con una viabilidad técnica y financiera real antes de comprometer recursos federales significativos en instalaciones cuyo estado actual no garantiza los resultados prometidos.