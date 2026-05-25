Gasto en Alimentación y Bebidas en España: Incremento del 20% en Década y Influencia de la Guerra de Ucrania y el Conflicto en Oriente Medio

El informe económico de 2025 elaborado por la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) muestra que el gasto medio en alimentación y bebidas en España ha aumentado un 20% en la última década, alcanzando los 1.840 euros por persona en 2025. El mayor incremento del gasto se ha producido tras la crisis inflacionaria derivada de la guerra de Ucrania y el conflicto en Oriente Medio.

El gasto medio en alimentación y bebidas en España ha aumentado un 20% en la última década, alcanzando los 1.840 euros por persona en 2025.

El mayor incremento del gasto se ha producido tras la crisis inflacionaria derivada de la guerra de Ucrania y el conflicto en Oriente Medio. La industria española de alimentación y bebidas creció un 1,7% en 2025, impulsada por la recuperación del consumo doméstico y la demanda exterior. A pesar de la subida de precios, los consumidores han mantenido el volumen de compra, priorizando el valor y la calidad de los productos.

Mango, un año y medio después de la muerte de Isak Andic, dispara su crecimiento con la figura de Jonathan más diluida. Luego ascendió hasta los 1.716 euros en 2020 y en 2021 y 2022 fue de 1.610, 1.614 euros, respectivamente. A partir de ahí ha ido incrementándose poco a poco. La producción real alcanzó los 137.188 millones de euros impulsada por la recuperación progresiva del consumo doméstico y la fortaleza de la demanda exterior.

A pesar de la mejora de la demanda interna, la situación de inestabilidad internacional sigue percibiéndose en el consumo de los hogares españoles, cuyo gasto en alimentación y bebidas aumentó un 2,9% hasta los 86.253 millones de euros. Un dato que, de acuerdo con el informe, convive con una notable resiliencia en los volúmenes de compra que, tras los ajustes lógicos derivados de la inflación, muestran una expectativa de recuperación positiva del 0,7% para 2025 hasta alcanzar los 27.015 millones de kilogramos.

Para la FIAB, esta dinámica sugiere que, si bien el factor precio continúa influyendo en las decisiones de compra, ‘el consumidor está priorizando el valor y la calidad de los productos, adaptando sus hábitos de manera progresiva en una fase de normalización del mercado que se aleja de las contracciones de ejercicios anteriores’





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