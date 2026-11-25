El precio nacional de la gasolina se sitúa en 3,62 dólares, superando récords históricos. Analizamos el impacto económico y las proyecciones de JPMorgan sobre el conflicto con Irán.

Los estadounidenses que emprendan viajes por carretera durante el fin de semana del Día de Acción de Gracias enfrentarán un escenario económico complejo que combina tormentas meteorológicas con costos de combustible sin precedentes. A pesar de las recientes caídas en los precios, la festividad pone a prueba el estatus del actual periodo como el Día de Acción de Gracias más costoso de la historia en materia de gasolina. La estimación más reciente indica que los automovilistas gastarán aproximadamente 980 millones de dólares adicionales en combustible en comparación con la misma jornada del año pasado, marcando una diferencia significativa en los bolsillos de las familias americanas.

Precios históricos superan el récord anterior

El precio promedio nacional de la gasolina regular alcanzó los 3,62 dólares por galón el martes, según los datos recopilados por la American Automobile Association (AAA). Esta cifra representa un aumento contundente respecto al precio registrado durante el Día de Acción de Gracias de 2025, que fue de 3,03 dólares por galón. Además, este monto supera ligeramente el récord histórico de 3,59 dólares establecido hace cuatro años, un periodo posterior a la invasión rusa de Ucrania. Estos datos numéricos confirman que, en términos absolutos, el costo del litro se mantiene en niveles muy elevados para esta época del año.

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Bajas recientes y el factor geopolítico

No obstante, existe un aspecto positivo en los datos recientes: el precio promedio nacional de la gasolina regular ha caído 56 centavos durante los primeros 24 días de noviembre, constituyendo la mayor caída registrada en ese lapso según un análisis de CNN de los datos de la AAA. Patrick De Haan, jefe de análisis de petróleo de GasBuddy, advierte que nadie debe celebrar prematuramente, ya que todos los estados continúan gastando más en gasolina que el año pasado. Aunque algunas jurisdicciones suspendieron impuestos locales, el gasto general sigue siendo superior, lo que obliga a los conductores a reconsiderar sus planes de viaje ante la persistencia de precios inusualmente altos.

Impacto en el volumen de viajeros y ahorro

La presión financiera está modificando los patrones de comportamiento de los ciudadanos. La AAA prevé que 72,9 millones de personas viajarán en coche este fin de semana festivo, una cifra ligeramente inferior a los 73,1 millones registrados el año pasado. La disminución proyectada de 200.000 viajeros se atribuye en parte a los precios récord de la combustible. El análisis indica que agosto, septiembre y octubre establecieron nuevos récords mensuales en las gasolineras, creando una acumulación de gastos que afecta la movilidad. Sin embargo, GasBuddy estima que los estadounidenses están ahorrando 1.300 millones de dólares en combustible en comparación con hace un mes, un dato que refleja la volatilidad del mercado.

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La carga económica de la guerra en el Golfo

El contexto geopolítico sigue siendo el factor determinante para el precio del combustible. Según estimaciones de la Universidad de Brown, los estadounidenses han pagado 165.000 millones de dólares adicionales por gasolina y diésel desde que comenzó la guerra con Irán a finales de febrero. Esta carga económica equivale a casi 1.300 dólares por hogar. Esta cifra destaca la magnitud del impacto financiero acumulado por los conflictos internacionales en la economía doméstica, convirtiendo la geopolítica en un elemento central para entender la inflación en los precios de los energía.

Posibles escaladas y reacciones del mercado

Los operadores del sector energético están atentos a cualquier reanudación de hostilidades a gran escala tras las elecciones intermedias, evento que no ha ocurrido aún. JPMorgan Chase informó a sus clientes el martes que una escalada militar constituye el principal riesgo a vigilar. El banco de Wall Street advirtió que tal escalada podría producirse el próximo mes y provocar un repunte en los precios del petróleo. JPMorgan afirmó que el posible aumento sería pasajero si la escalada es breve y no involucra tropas terrestres. Mientras tanto, la Casa Blanca celebra la caída reciente, citando al presidente Donald J. Trump como quien predijo que las familias sentirían alivio justo a tiempo para la festividad.