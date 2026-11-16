Gary Gensler advierte: la burbuja de la IA provocará una recesión antes de 2028

Gary Gensler, expresidente de la SEC, estima que la inversión masiva de 800.000 millones de dólares anuales en IA generará una burbuja económica y una recesión imparable.

El expresidente de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, Gary Gensler, lanzó una advertencia contundente sobre el estado actual del sector tecnológico al afirmar que la inteligencia artificial se encuentra en medio de una burbuja financiera que estallará inevitablemente. Este colapso provocaría una recesión económica significativa antes del año 2028, período previo a las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Gensler, quien ejerció como máximo regulador de Wall Street durante la administración Biden hasta 2025, no deja lugar a dudas al declarar que el activo ya es una burbuja confirmada.

Evaluación de los riesgos macroeconómicos actuales

La declaración de Gensler llega en un momento crítico para el ecosistema tecnológico, marcado por una serie de eventos disruptivos recientes que han generado incertidumbre entre los inversores. El expresidente de la SEC señaló que las cifras astronómicas de capital, estimadas en 800.000 millones de dólares anuales, se están destinando agresivamente a la creación de infraestructura para inteligencia artificial. Esta inyección masiva de fondos ha generado un desequilibrio entre la velocidad del flujo de capital y la capacidad real de las empresas para generar beneficios en el corto plazo.

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El analista económico destacó que la historia demuestra que cuando una nueva tecnología atrae inversiones masivas, inevitablemente llega un punto en que el crecimiento se estanca y ocurre un repliegue. La única incógnita restante es si la contracción resultante será una recesión leve o un evento económico mucho más drástico para el mercado global. Su posición lo convierte en el ex funcionario federal de mayor rango que alerta públicamente sobre un colapso provocado por este sector.

Comparaciones históricas con burbujas pasadas

Gensler, actualmente profesor en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, fundamenta su postura comparando la situación actual con crisis tecnológicas anteriores que alteraron profundamente la economía global. Explicó que el auge y posterior estallido de la burbuja ferroviaria en el siglo XIX derivó en depresiones económicas muy profundas. De manera similar, la década de 1920 sufrió consecuencias graves debido al exceso de inversión en electricidad, mientras que la década de 1990 enfrentó volatilidad marcada por la burbuja puntocom asociada a internet.

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En el contexto actual, las empresas tecnológicas han acelerado gastos desproporcionados, invirtiendo cinco veces más en 2026 de lo que gastaban hace apenas tres años. Esta magnitud extraordinaria de gasto se concentra en la construcción de centros de datos, la adquisición de chips informáticos de última generación y otros equipos especializados. Existe una carrera por desarrollar los modelos más inteligentes con el objetivo de superar a China en una competencia tecnológica de alto riesgo.

El impacto de Nvidia y la salida de Jensen Huang

El sector ha sentido el impacto directo de la caída estrepitosa de Jensen Huang, la figura más relevante de Nvidia y presidente de la compañía durante mucho tiempo. La Bolsa de Nueva York y Wall Street aún procesan las repercusiones de la repentina salida de Huang, ocurrida la semana pasada, lo que ha generado un vacío de liderazgo y volatilidad adicional. Nvidia ha sido calificada por muchos analistas como el banco central de la inteligencia artificial, y su inestabilidad financiera afecta a prácticamente todos los rincones del ecosistema.

La tensión en el mercado se ve exacerbada por el miedo entre los inversores a una inminente ofensiva regulatoria contra los centros de datos. Este temor creció notablemente tras las victorias sorprendentes de los demócratas en las elecciones intermedias recientes. La percepción es que las nuevas autoridades podrían imponer restricciones severas a la infraestructura física necesaria para sostener el crecimiento exponencial de la inteligencia artificial.

Presión regulatoria y próximas pruebas del mercado

A pesar de los vientos en contra, el sector enfrenta una prueba decisiva inmediata con los planes de Anthropic para llevar a cabo una oferta pública inicial. Esta emisión de acciones tendría el potencial de batir todos los récords históricos del mercado, desafiando directamente la teoría de Gensler sobre un estallido inminente. La capacidad de Anthropic para atraer capital en este clima de escepticismo será un indicador clave de la resiliencia real del mercado.

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Además de las declaraciones de Gensler, otras figuras destacadas de Wall Street y la academia han formulado advertencias similares sobre el estallido de la burbuja. Multimillonarios como el gestor de fondos de cobertura Ray Dalio, junto con economistas como Kenneth Rogoff de Harvard y el inversor Mike Novogratz, comparten la preocupación sobre la sostenibilidad del actual despliegue financiero.

La forma en que se está financiando este despliegue desenfrenado plantea el riesgo de que las grandes empresas realicen inversiones excesivas y acumulen una deuda desmedida. Gensler enfatizó que el problema no es solo el volumen total del gasto, sino la velocidad descomunal a la que el capital está fluyendo hacia un sector cuya capacidad de rentabilidad inmediata no está clara.

Mientras los mercados intentan equilibrar esta situación insostenible, la sociedad civil también muestra señales de resistencia física a esta expansión tecnológica. En Mason, Michigan, manifestantes han protestado públicamente contra la construcción de nuevos centros de datos, evidenciando que la fricción entre el avance tecnológico y la infraestructura local está intensificándose.

La convergencia de estos factores regulatorios, financieros y sociales sugiere que el sector tecnológico se encuentra en una encrucijada crítica. La validación o refutación de las predicciones de Gensler dependerá de cómo la industria navegue la próxima prueba de mercado y la reacción de los inversores ante la creciente deuda corporativa y la incertidumbre política.