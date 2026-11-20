Garmin lanza los modelos Edge 540 y Rider 650, destacando baterías de hasta 60 horas, Garmin Coach y funciones ClimbPro para ciclistas competitivos.

Garmin ha anunciado oficialmente el lanzamiento de su nueva generación de dispositivos de navegación y entrenamiento para ciclismo, incluyendo los modelos Edge 540 y Rider 650. Estos nuevos equipos integran inteligencia artificial y mejoras significativas en la duración de la batería para satisfacer las demandas de los ciclistas competitivos y aficionados por igual.

Autonomía extendida y carga solar

La duración de la batería representa uno de los avances más críticos en esta nueva línea de productos. El modelo Edge 540 ofrece hasta 26 horas de uso en modo intenso y hasta 42 horas en modo de ahorro de energía. Por su parte, otros dispositivos de la serie garantizan hasta 60 horas en configuración de ahorro y 32 horas en uso intensivo. La tecnología de carga solar permite añadir 25 minutos de autonomía adicionales por cada hora de exposición al sol durante el modo ahorro, asegurando rendimiento continuo en travesías largas.

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Entrenamiento personalizado con Garmin Coach

La integración de Garmin Coach transforma la preparación física mediante la creación de sesiones diarias automatizadas. Los usuarios configuran sus objetivos en la aplicación Garmin Connect y el sistema genera planes adaptados a métricas de rendimiento y recuperación. Esta función incluye específicamente el Cycling Coach, diseñado para ajustar las rutinas de entrenamiento basándose en las necesidades individuales del ciclista, optimizando así la progresión hacia metas deportivas concretas.

Características técnicas de navegación

El dispositivo Rider 650 incorpora una pantalla táctil a color de 2,8 pulgadas con sensor de luz ambiental que ajusta automáticamente el brillo según las condiciones de iluminación exterior. Esta interfaz gráfica facilita el acceso rápido a la información esencial mediante un menú de estado mejorado que muestra el nivel de batería, señal GPS y notificaciones. Un botón personalizable permite cambios rápidos de función, como saltar al mapa o guardar actividades sin interrumpir la conducción.

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Gestión del terreno con ClimbPro

La función ClimbPro proporciona datos precisos sobre el ascenso y la pendiente restantes durante las subidas, permitiendo una gestión estratégica del esfuerzo. Esta herramienta está disponible en cada recorrido sin necesidad de definir trayectos específicos. Además, el módulo Climb Challenge ofrece una vista previa gráfica en color de los segmentos de ascenso, mostrando distancia pendiente y gradientes para que el ciclista se adapte proactivamente al terreno.

Seguridad y conectividad social

La seguridad y la interacción social durante los recorridos se ven reforzadas con nuevas funcionalidades. El equipo cuenta con un timbre de bicicleta incorporado y potente, diseñado para alertar a peatones y otros ciclistas. La mensajería durante el recorrido mantiene conectados a los grupos, mientras que las clasificaciones de ascensos y los premios post-recorrido añaden un componente competitivo y lúdico a las salidas ciclistas organizadas.

Integración con potencia y frecuencia cardíaca

La precisión de los datos se maximiza cuando se vinculan potenciómetros y monitores de frecuencia cardíaca compatibles. El guía de potencia recomienda objetivos específicos a lo largo del trayecto, gestionando el esfuerzo en tiempo real. Esta integración permite centrarse en aspectos específicos del entrenamiento técnico y físico, asegurando que cada kilómetro recorrido contribuya eficazmente a los objetivos de rendimiento establecidos previamente por el usuario.