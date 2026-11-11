Garmin lanza el Phoenix 9 Pro con titanio, pantalla AMOLED y conectividad satelital

Garmin presenta su smartwatch Phoenix 9 Pro, con carcasa de titanio, pantalla de 3.000 nits y LTE/inReach, ofreciéndole a deportistas una experiencia de rendimiento y seguridad mejorada.

Garmin ha anunciado su nuevo smartwatch multideporte, el Phoenix 9 Pro, presente el 12 de abril de 2024. La nueva generación combina un cuerpo de titanio, una pantalla AMOLED completamente luminosa y capacidades de conectividad LTE e infrarroja satelital.

Diseño y pantalla de alto rendimiento

El Phoenix 9 Pro cuenta con una caja de titanio combinada con polímero, lo que permite que sea resistente y ligero. Su pantalla AMOLED alcanza 3.000 nits de brillo, equivalente a 1,5 pulgadas de 51 mm, un aumento del 15 % respecto al modelo 8 sin ampliar las dimensiones de la carcasa. Esto mejora notablemente la visibilidad en exteriores bajo la luz del sol y aumenta la autonomía debido a que la tecnología AMOLED consume menos batería cuando la luz ambiental es alta.

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Indicadores de entrenamiento y nuevas métricas de Stamina

La herramienta Stamina ha sido actualizada con nuevas zonas y una curva que ilustra la evolución de la capacidad de esfuerzo basada en el historial de entrenamiento. Los usuarios pueden visualizar cómo mejora su resistencia al correr, andar en bicicleta o realizar actividades de montaña. Además, se incorporan datos para remo indoor como VO2 máximo y curva de potencia, siempre que el equipamiento sea compatible con medidor de potencia.

Mapas, almacenamiento y conectividad satelital

La memoria interna del reloj se ha incrementado en un 50 % frente al Phoenix 8, lo que permite una ná viga de mapas hasta un 30 % más rápida y facilita la vista en perspectiva del terreno. El modelo de 64 GB conserva la capacidad de guardar hasta 7.000 canciones. También se incorpora LTE y la función inReach, permitiendo enviar mensajes, solicitar asistencia SOS y recibir actualizaciones meteorológicas sin la necesidad de un teléfono móvil. Estas prestaciones requieren una suscripción activa y dependen de la cobertura del servicio en cada país.

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Batería, autonomía y extras útiles

Garmin promete 31 días de batería en modo smartwatch cuando se utilice la pantalla AMOLED de mayor tamaño. Las versiones solares pueden alcanzar hasta 57 días bajo exposición solar continua. El reloj también presenta un LED integrado potente y una luz verde para preservar la visión nocturna. Todas estas características apuntan a una experiencia de entrenamiento fuera de la ciudad y en entornos con poca cobertura de red móvil.

Impacto para los deportistas y próximos pasos

El Phoenix 9 Pro ofrece a corredores, ciclistas, triatletas y entusiastas de la montaña una herramienta de entrenamiento extremadamente completa. La combinación de titanio, pantalla brillante, conectividad LTE/inReach y mayor capacidad de almacenamiento asegura que el smartwatch pueda acompañar a los usuarios en las rutas más exigentes sin la dependencia constante del móvil. Los clientes interesados podrán solicitar el dispositivo a partir de la fecha de lanzamiento y el modelo quedará disponible en los distribuidores de Garmin en la región.