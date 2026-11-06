García Albiol defiende desokupar en 48 horas y fin a la multirreincidencia

El candidato del PP por Barcelona, Xavier García Albiol, anuncia su programa electoral con medidas contra la ocupación ilegal, la inmigración irregular y la reincidencia delictiva para las elecciones del 29 de noviembre.

Xavier García Albiol, alcalde de Badalona y cabeza de lista del Partido Popular en Barcelona, ha presentado con total claridad las líneas maestras de su programa electoral de cara a las elecciones del 29 de noviembre. El candidato popular ha definido sus propuestas principales como meras cuestiones de sentido común dirigidas a garantizar la seguridad ciudadana y la protección de los vecinos.

En una reciente publicación en la plataforma X, García Albiol ha exigido la implementación urgente de medidas legislativas que permitan el desalojo de viviendas ocupadas ilegalmente en un plazo máximo de 48 horas. Asimismo, ha solicitado un control estricto de la inmigración irregular y el fin de la práctica de la multirreincidencia, buscando evitar que los delincuentes continúen actuando sin consecuencias penales efectivas.

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La Propuesta de desokupación en 48 Horas

La prioridad número uno de la estrategia del Partido Popular en materia de convivencia urbana es la agilidad en los procedimientos de desahucio. Mariano Rajoy, líder del PP, ha encargado personalmente a Xavier García Albiol la elaboración de un proyecto de ley específica contra la okupación. El objetivo central es modificar la normativa vigente para que los tribunales puedan ordenar el desalojo de personas que hayan entrado ilegalmente en una vivienda en un máximo de dos días.

Esta medida se presenta como una respuesta directa a la lentitud de la justicia actual, que el alcalde califica de ineficaz. García Albiol ha manifestado repetidamente que los ocupadores deben ir a la calle en 48 horas, eliminando la posibilidad de que la ocupación se convierta en una estrategia para ganar tiempo y consolidar su presencia en el inmueble de forma definitiva.

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Lucha contra la Multirreincidencia Delictiva

Además de la vivienda, el candidato ha centrado otro pilar de su discurso en la lucha contra la multirreincidencia. Albiol ha criticado duramente la situación actual en la que individuos con antecedentes múltiples son detenidos frecuentemente por la policía, pero vuelven a la calle horas después sin haber sido ingresados en prisión.

Durante un acto electoral celebrado en Bilbao el miércoles, el político popular lamentó la impunidad que, a su juicio, rodea a ciertos delincuentes profesionales. Ha argumentado que no es aceptable que el sistema judicial permita que la policía detenga a una persona solo para que esta salga inmediatamente, lo que fomenta la inseguridad y la sensación de indefensión entre la ciudadanía.

Posiciones sobre Inmigración y Garantías

En el ámbito migratorio, la propuesta del Partido Popular se centra en facilitar la expulsión de extranjeros que cometan delitos en territorio español. No obstante, Xavier García Albiol ha matizado que estas acciones deben respetar escrupulosamente las garantías judiciales establecidas por la ley. La intención es equilibrar la seguridad nacional con el Estado de derecho, eliminando la posibilidad de permanencia de quienes rompan la ley.

El alcalde de Badalona ha hecho referencia a la realidad de su municipio, donde un espacio público fue ocupado durante más de dos años por un grupo de unas 400 personas. Si bien ha reconocido la complejidad de esa situación específica, ha reclamado una mayor contundencia institucional frente a quienes llegan a España con la intención exclusiva de delinquir y alterar el orden público.

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Impacto en el Debate Electoral del 29 de Noviembre

Estas propuestas llegan en un contexto de precampaña electoral donde la vivienda y la migración son temas de alta sensibilidad social. Xavier García Albiol considera que su plataforma cuenta con un amplio respaldo popular, ya que se basa en proteger a los vecinos y garantizar su tranquilidad cotidiana.

El candidato ha subrayado que estas medidas no son ni de derechas ni de izquierdas, sino una defensa de la convivencia básica. Su discurso busca unir a distintos sectores de la sociedad bajo la premisa de que la seguridad es una prioridad transversal. Estas reformas se convertirían en la hoja de ruta del próximo Gobierno si el Partido Popular obtiene los apoyos parlamentarios necesarios.

Próximos Pasos y Aplicación Legislativa

Una vez celebradas las elecciones del 29 de noviembre, la aplicación a escala nacional de estas medidas dependerá de la composición del nuevo parlamento y de la capacidad del PP para negociar apoyos. Albiol confía en que su experiencia municipal en Badalona sirva de modelo para una legislación estatal más efectiva.

El candidato ha concluido su mensaje reiterando que estas son las acciones que llevarán a cabo con la confianza de los votantes. La implementación de la ley contra la ocupación y la reforma contra la multirreincidencia se perfilan como los pilares fundamentales de la oferta política del Partido Popular en Cataluña para este ciclo electoral, prometiendo un cambio radical en la gestión de la inseguridad ciudadana.