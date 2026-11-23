El alcalde de Badalona Xavier García Albiol atacó a Gabriel Rufián por vacilar al responder si vive de alquiler. La polémica surge en vísperas del 29N.

El alcalde de Badalona y cabeza de lista del Partido Popular por Barcelona, Xavier García Albiol, ha lanzado una crítica pública contundente contra el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián. La reacción política se desencadenó tras la difusión de un vídeo viral en el que el dirigente republicano dudó antes de confirmar si reside en un piso alquilado o es propietario. Este incidente ha puesto el foco sobre la transparencia de los políticos en materia de vivienda durante la campaña electoral.

El vídeo viral y la respuesta vacilante

La controversia comenzó durante un cuestionario rápido emitido por la cadena de televisión TV3. En este momento, los periodistas interrogaron a Gabriel Rufián sobre su situación residencial. El político republicano no respondió de inmediato, manteniendo una pausa prolongada de aproximadamente 2,7 segundos. Esta duda generó una reacción inmediata del alcalde popular, quien compartió el fragmento en la plataforma X con un comentario irónico. García Albiol escribió que si la respuesta requiere tanto tiempo de reflexión, existe una fuerte sospecha de falsedad.

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La intención del líder popular era clara: cuestionar la sinceridad de su adversario político. Albiol afirmó explícitamente que "no dices la verdad ni al médico". Este mensaje se dirigía directamente a Rufián para señalar la inconsistencia entre su imagen pública y las posibles omisiones en sus declaraciones personales. La brecha de tiempo señalada como clave fue de 2,7 segundos, considerada excesiva para una cuestión de este tipo.

Posiciones de las partes implicadas

Tras el rechazo inicial, Gabriel Rufián aclaró su posición en una nueva entrevista concedida a la Agència Catalana de Notícies. El portavoz de ERC confirmó que efectivamente reside de alquiler. Para matizar su situación, el político añadió que únicamente posee una casa en un 50 por ciento, un inmueble en el que jamás ha vivido. Esta explicación buscó desmentir las acusaciones de opacidad lanzadas por el PP.

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Además, Rufián intentó cuantificar su carga económica mencionando el porcentaje de su sueldo dedicado a este gasto. Aunque su respuesta inicial fue vacilante, indicó que destinaba "casi la mitad" de sus ingresos a pagar el alquiler. Estos detalles buscaban contextualizar su situación financiera. No obstante, la crítica inicial de García Albiol ya había calado en la opinión pública y las redes sociales.

Impacto en el debate sobre la vivienda

La vivienda se ha consolidado como uno de los temas centrales de las elecciones generales del 29 de noviembre. Sin embargo, en este caso específico, la atención mediática no se centró en las propuestas legislativas de los partidos. El焦点 giró en torno a la coherencia y veracidad de los propios candidatos. El incidente ha generado un debate sobre la honestidad de los líderes políticos ante el ciudadano.

La reacción en las redes sociales fue rápida y polarizada. Muchos usuarios analizaron la pausa de Rufián como una señal de falta de transparencia. Otros, por su parte, defendieron que dudar puede ser natural ante preguntas directas. La polémica ha servido para mantener vivo el interés en los detalles personales de los candidatos. Este tipo de escrutinio refleja la alta exigencia ciudadana en la víspera del voto.

Siguientes pasos en la contienda electoral

Mientras el debate político sobre la veracidad de Rufián continúa, la campaña para el 29N avanza con otras prioridades. Distintas encuestas, como el barómetro del CIS de Tezanos, muestran una diferencia de 10 puntos de ventaja para el PSOE sobre el PP. Aun así, los detalles personales de los candidatos siguen siendo un elemento recurrente en la narrativa informativa.

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La respuesta del alcalde de Badalona ha marcado un precedente en la dura retórica entre el PP y ERC. Ambos partidos competirán directamente en varias circunscripciones. Este enfrentamiento verbal sobre temas privados podría intensificarse en los próximos días. La opinión pública observará si estos incidentes afectan a la percepción de los votantes antes de las urnas.