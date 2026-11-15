Xavier García Albiol cuestiona la inversión de 750 millones de euros para Marruecos ante el colapso ferroviario español y anuncia un plan de choque para el 29N.

Xavier García Albiol, alcalde de Badalona y cabeza de lista del Partido Popular por Barcelona, ha lanzado una dura crítica hacia la gestión del Ejecutivo español en materia de infraestructuras. El político catalán ha destacado la desigualdad en la asignación de recursos, señalando que el Gobierno de Pedro Sánchez destina 750 millones de euros para modernizar el ferrocarril en Marruecos, al mismo tiempo que la red ferroviaria española experimenta un deterioro severo y frecuentes colapsos.

Crítica a la inversión en Marruecos y caída del ferrocarril

En una entrevista concedida a la Cadena SER, García Albiol no ha dudado en expresar lo que considera una prioridad mal enfocada por parte del Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez. El líder popular ha señalado que mientras el fondo de crédito respaldado por el Fondo para la Internacionalización de la Empresa (FIEM) financia mejoras en el vecino país africano, la infraestructura nacional sigue cayendo a pedazos. Esta declaración resume el descontento generalizado por la percepción de abandono hacia el transporte público de pasajeros en la península.

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La intervención del político de Badalona adquiere mayor relevancia en el contexto actual, marcado por la reciente pérdida de vidas humanas en los accidentes ferroviarios ocurridos en Adamuz y Urda. Estos tragedias han reacelerado el debate sobre la seguridad y el mantenimiento de las vías, poniendo en primer plano la pregunta sobre dónde deben priorizarse los fondos públicos. Para el número uno del PP por Barcelona, la inversión exterior no puede ocurrir mientras las bases de la movilidad interna están fracturadas.

Origen del crédito y prioridades del Gobierno

El proyecto al que hace referencia García Albiol fue anunciado oficialmente por el Ejecutivo en febrero de 2025. Esta operación se articula mediante un crédito respaldado por el Fondo para la Internacionalización de la Empresa (FIEM), con el objetivo de financiar la mejora de los trenes en Marruecos. La cifra exacta de 750 millones de euros representa una partida presupuestaria significativa que, según la oposición, debería destinarse urgentemente a la recuperación de las infraestructuras de Adif en España.

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La controversia no radica solo en la cuantía, sino en el timing y la narrativa política que envuelve esta decisión. El Partido Popular utiliza estos datos para cuestionar la capacidad del Gobierno de Pedro Sánchez para gestionar los asuntos internos del país. Al biol ha afirmado que ese dinero debería invertirse en España, no en Marruecos, subrayando la contradicción entre la ayuda al exterior y el deterioro del servicio doméstico.

Plan de choque para el 29N y recuperación de la red

Frente a la crítica, el alcalde de Badalona ha presentado una alternativa concreta con plazos claros. García Albiol ha declarado que, a partir del 29N, se implementará un plan de choque en infraestructuras ferroviarias. El objetivo declarado es recuperar una red que en el pasado fue pionera y referente a nivel mundial, y que actualmente se encuentra en una situación de crisis estructural. Este compromiso electoral busca captar el voto preocupado por la movilidad sostenible y segura.

El plan propuesto por el Partido Popular en Barcelona no solo implica una inversión masiva, sino también una reestructuración operativa de Adif. La promesa electoral de recuperar la excelencia técnica histórica del ferrocarril español se presenta como la respuesta directa a los fallos sistémicos actuales. Para el líder popular, la seguridad de los viajeros debe ser la prioridad absoluta, por encima de cualquier acuerdo de cooperación internacional en materia de transporte.

Contexto migratorio y relación bilateral

La postura de García Albiol se enmarca en una visión más amplia de la relación entre España y Marruecos. Aunque el Partido Popular ha asegurado en diversas ocasiones que no han tenido pruebas ni evidencias sólidas de que el Gobierno marroí estuviera detrás de la avalancha migratoria reciente, la percepción de una gestión bilateral defectuosa persiste. El político catalán concluye que lo sucedido no fue un acontecimiento espontáneo ni incidental, sino ejecutado por personas o instituciones con la capacidad y experiencia necesarias para planificar el proceso.

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Estas declaraciones reflejan un cambio de tono en la retórica política hacia el rey Mohamed VI y su administración. Al biol integra la crítica a las infraestructuras con una evaluación general del vínculo entre ambas naciones. Para el PP de Barcelona, la política exterior y la política interior están intrínsecamente ligadas, y los recursos financieros son un termómetro de las prioridades reales del Ejecutivo en Madrid. La recuperación del tren español es, por tanto, también una cuestión de soberanía y eficacia gubernamental.