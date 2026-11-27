Xavier García Albiol, líder del PP en Madrid, defiende una amplia victoria electoral para restaurar la institucionalidad, cancelar indultos y recuperar la seguridad pública en España.

Xavier García Albiol, candidato del Partido Popular por Madrid, ha lanzado un llamado urgente al voto útil en los populares antes de las elecciones generales que se celebrarán en dos días. En una entrevista destacada, Albiol insiste en que el objetivo no es solo participar, sino lograr una mayoría suficiente para revertir lo que describe como un ataque sistemático contra las instituciones democráticas españolas durante la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez.

Propuesta de gobierno y anulación de indultos

El candidato del PP establece que la base de cualquier posible acuerdo de gobierno, que incluye la presencia de Vox, descansará estrictamente en los pactos ya consolidados en diversas comunidades autónomas. Una de las primeras medidas anunciadas por la formación popular sería la anulación inmediata del indulto concedido al ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Esta decisión se presenta como un paso fundamental para recuperar la decencia y la imparcialidad en la aplicación de la ley tras un mandato caracterizado por la polarización.

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Crítica institucional y defensa de la democracia

García Albiol detalla su postura sobre la crisis que atraviesa el país, argumentando que España sufre un asedio continuo a sus contrapesos democráticos. Según señala, el Poder Judicial ha sido víctima de linchamientos y acosos, mientras que el Legislativo ha visto limitadas sus funciones mediante el uso excesivo de decretos-ley. Además, critica la transformación de la televisión pública TVE en un medio sectario y califica de hipocresía el trato hacia los medios de comunicación independientes.

Estrategia electoral y análisis de la competencia

El político popular describe la estrategia del socialista Pedro Sánchez como un manual de resistencia destinado a aglutinar a toda la izquierda y convertir lo que predice será una derrota en un empate táctico. García Albiol propone una operación llamada "abrir brecha", buscando maximizar la distancia política entre el PSOE y el PP. Considera que una victoria contundente del Partido Popular no solo cambiaría el rumbo del país, sino que también obligaría a una regeneración profunda del propio socialismo español.

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Posición frente al independentismo y Puigdemont

Sobre la figura de Carles Puigdemont y su prevista llegada a España el 12 de diciembre, Albiol utiliza términos firmes para describir la situación. Lo califica como una afrenta a la democracia y señala que Puigdemont cometió un error al pactar con un "personaje tóxico" como Sánchez, ignorando el avance de fuerzas radicales como Aliança Catalana. No obstante, desestima la idea de que la amnistía haya derrotado a España, afirmando que la derrota corresponde únicamente al actual ejecutivo si se mantiene en el poder.

Seguridad, fronteras y confianza electoral

Además de la política institucional, el candidato destaca temas de seguridad ciudadana y orden público. García Albiol denuncia que la ocupación de viviendas está más extendida en España que en cualquier otro país de Europa y promete devolver la seguridad a los trenes y blindar las fronteras. Finalmente, refuta las acusaciones sobre la manipulación electoral relacionadas con las urnas de cartón, defendiendo la integridad del proceso y la ilusión de los ciudadanos por participar en un nuevo ciclo democrático más seguro y transparente.