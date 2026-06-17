El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha expresado su perplejidad ante los casos de corrupción que afectan al PSOE y ha pedido que se investiguen. Ha denunciado los ataques brutales y peligrosos que están sufriendo los jueces y ha criticado el intervencionismo del Ejecutivo.

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi , ha expresado su perplejidad ante los casos de corrupción que afectan al PSOE y ha pedido que se investiguen.

Ha denunciado los ataques brutales y peligrosos que están sufriendo los jueces y ha criticado el intervencionismo del Ejecutivo. Además, ha expresado su apoyo a la separación de poderes, la justicia, los jueces y las fuerzas de seguridad del Estado.

Por otro lado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que el acuerdo de paz con Irán no es definitivo y que podría retomar las hostilidades si no le gusta. En otro tema, se ha hecho un llamado a la sociedad para que se levanten las alfombras y se investiguen los casos de corrupción en la política española.

Se estima que un 7% de los trabajadores falta a su empleo cada día, lo que cuesta 33.000 millones de euros al año





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Garamendi Corrupción PSOE Trump Irán

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