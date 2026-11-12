Ganador del 11 del 11 ONCE 2026: 11 millones para el 69944 serie 48

La ONCE anuncia al ganador del sorteo del 11 del 11 de 2026. El cupón 69944 serie 48 recibe 11 millones tras retenciones. Detalles sobre premios y plazos aquí.

La Organización Nacional de Ciegos Españoles ha confirmado los resultados del sorteo extraordinario Extra del 11 del 11 de 2026, celebrado el jueves 12 de noviembre. El premio principal de 11 millones de euros ha recaído en el cupón con número 69944 y serie 048. Este resultado establece el patrón de las terminaciones premiadas que incluyen reintegros y premios de menor cuantía para los boletos coincidentes.

Resultados oficiales y premios principales

El número ganador del sorteo principal es el 69944 de la serie 048, otorgando el jackpot de 11 millones de euros. Los cupones que comparten las cinco cifras del número ganador pero poseen una serie diferente, reciben un premio fijo de 50.000 euros. Además, la ONCE ha publicado los resultados de las once extracciones adicionales que reparten premios de 1.000.000 euros cada una.

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Los cupones premiados en las extracciones secundarias son los siguientes: segunda extracción con el número 28253 serie 092; cuarta extracción con el 62261 serie 115; sexta extracción con el 56204 serie 105; octava extracción con el 62087 serie 116; décima extracción con el 22131 serie 014; y duodécima extracción con el 56579 serie 003. Cada uno de estos cupones otorga un premio neto de 808.000 euros tras las retenciones fiscales aplicables.

Cálculos fiscales y premios netos

Las bases legales establecen que los primeros 40.000 euros de cualquier premio están exentos del gravamen especial de loterías. Para el premio principal de 11 millones, la retención asciende a 2.192.000 euros, calculada al aplicar el 20% sobre la parte que supera los 40.000 euros. El importe final que recibe el ganador del premio gordo es de 8.808.000 euros.

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En el caso de los once premios de un millón de euros, cada uno está sujeto a una retención de 192.000 euros. Tras descontar este gravamen, los afortunados con estos boletos perciben 808.000 euros. Los premios inferiores a 40.000 euros, como los de 2.000, 1.200, 120 y 12 euros, así como el reintegro de seis euros, no están sujetos a ninguna retención fiscal.

Terminaciones premiadas y cobro digital

El número ganador 69944 genera premios por sus terminaciones específicas. El 944 premia a quienes tengan las tres últimas cifras iguales con 120 euros. El último dígito 4 otorga un reintegro de seis euros para los décimos que lo coincidan. Si un boleto coincide en varias categorías, se abona únicamente el premio de mayor cuantía, no se acumulan montos entre categorías no principales.

Los premios inferiores a 40.000 euros pueden cobrarse a través de los vendedores de la ONCE, puntos autorizados o centros de la organización. Si el boleto se adquirió en la web o aplicación oficial JuegosONCE, el importe se abona en la cuenta virtual del usuario una vez verificada su identidad documentalmente. Posteriormente, el titular puede transferir el saldo a su cuenta bancaria personal.

Plazos y requisitos de validación

El plazo general para presentar un cupón físico premiado al cobro es de 30 días naturales contados desde el día siguiente al sorteo. Si el último día de este período cae en sábado, domingo o festivo, el plazo se prorroga hasta el primer día laborable siguiente. Es fundamental conservar el boleto original en buen estado, ya que los códigos deben ser legibles para facilitar la validación.

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Los compradores deben verificar tanto el número principal como los once resultados adicionales antes de desechar cualquier cupón. Es importante distinguir entre el sorteo Extra del 11 del 11 y el sorteo Diario, asegurándose de usar la fecha correcta al consultar los resultados. Los premios adicionales de un millón pueden acumularse entre sí y sumarse al premio principal si se repite la combinación exacta de número y serie en múltiples extracciones.