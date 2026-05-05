GameStop desafía a eBay con una oferta de 56.000 millones de dólares

GameStop, impulsada por Ryan Cohen, ha lanzado una oferta de compra por eBay, combinando efectivo y acciones, en una estrategia que recuerda a las adquisiciones de conglomerados como Berkshire Hathaway, pero con diferencias significativas en el enfoque y la financiación.

Antiguamente, las empresas se dedicaban a la fabricación de productos tangibles: muebles, calzado, instrumentos musicales. Con el tiempo, surgió un nuevo modelo de negocio centrado en la adquisición de otras compañías.

Y, por supuesto, existen empresas que combinan ambas estrategias, siendo Berkshire Hathaway, liderada por Warren Buffett, un ejemplo paradigmático. Este conglomerado, con un valor de 475.000 millones de dólares (406.000 millones de euros), posee un portafolio diverso que abarca desde la aseguradora Geico hasta la confitería See's Candies, y recientemente celebró su prestigiosa asamblea anual. Numerosos inversores y empresarios han intentado replicar este enfoque híbrido, con resultados variados.

Generalmente, al frente de estas iniciativas se encuentra un líder empresarial con una gran confianza en sí mismo. Bill Ackman, por ejemplo, dirige una empresa de adquisición de propósito especial (SPAC) que busca adquirir Universal Music Group a una valoración estimada de 55.000 millones de euros.

Brad Jacobs, un emprendedor serial estadounidense, lidera QXO, una empresa de consolidación que ha concretado operaciones por un valor total de 30.000 millones de dólares en el sector de los materiales de construcción durante el último año. Ahora, GameStop se une a esta tendencia. La conocida acción meme, que experimentó un auge durante la pandemia, ha lanzado una oferta de compra por eBay, la empresa de subastas online, por un valor de 56.000 millones de dólares, combinando efectivo y acciones.

La característica común de estos movimientos audaces suele ser la presencia de un líder con una fuerte convicción en sus decisiones. En el caso de GameStop, dirigida por Ryan Cohen, ex magnate del sector de mascotas, la empresa tiene una capitalización de mercado de 12.000 millones de dólares, de los cuales 5.000 millones corresponden a su posición de caja neta. Actualmente, Cohen gestiona más una considerable reserva de efectivo que una empresa operativa en sí misma.

Las diferencias con el enfoque de Buffett son notables. En primer lugar, la oferta por eBay se compone en parte por acciones, cuyo valor es inherentemente incierto. GameStop, después de todo, es una acción meme, susceptible a la volatilidad del mercado. La empresa ha recurrido a la emisión de bonos convertibles para financiar sus operaciones, un instrumento financiero que suele atraer a emisores con acciones de alta volatilidad.

Buffett, por lo general, prefiere realizar ofertas exclusivamente en efectivo, lo que facilita la valoración de la transacción. Tampoco es común que Buffett critique abiertamente la gestión actual de las empresas que pretende adquirir. eBay cuenta con diversas opciones para rechazar la oferta de GameStop, si así lo decide.

Además de la volatilidad de las acciones ofrecidas como parte del pago, es importante destacar que gran parte de la oferta se financiaría mediante el endeudamiento de eBay, algo que la propia empresa podría realizar de forma independiente. Su deuda neta representaba apenas 0,6 veces su ebitda al cierre del primer trimestre del año. Cohen propone transformar las 1.600 tiendas físicas de GameStop en puntos de venta de eBay.

Sin embargo, si la empresa y sus accionistas desean expandir su presencia física, también tienen la capacidad de hacerlo por sí mismos. El argumento central de la oferta de GameStop se basa en la visión de Cohen de superar la gestión actual de eBay, liderada por Jamie Iannone. Algunos inversores, como el banco canadiense TD Bank, que ha comprometido una línea de crédito de 20.000 millones de dólares, confían en la capacidad de Cohen.

También, presumiblemente, los accionistas de GameStop, quienes podrían beneficiarse de la operación. La empresa ha propuesto otorgar a Cohen una bonificación que supera los 20.000 millones de dólares si alcanza determinados objetivos, aunque esta propuesta aún debe ser aprobada por los inversores. Buffett, a pesar de sus peculiaridades, rara vez ha hecho alardes o ha adquirido grandes cantidades de opciones sobre acciones vinculadas a objetivos futuros de valor de mercado.

A juzgar por la discreción que caracterizó la reciente asamblea de accionistas, sus sucesores, Greg Abel y Ajit Jain, probablemente mantendrán un perfil igualmente modesto. No obstante, existe otra diferencia fundamental a considerar: incluso con su vasta reserva de efectivo y bonos del Tesoro, que asciende a 380.000 millones de dólares, Berkshire Hathaway no tiene planes de realizar adquisiciones en el futuro inmediato. Queda por ver si Cohen demostrará tener un criterio de inversión tan acertado como el de Buffett





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La Primera de Expansión sobre Bolsa, López Miras, Santander, Intesa, Ormuz, GameStop y EBayLicenciada en Periodismo por la UPV. Grado en Psicología por la UNED. Trabaja en la sección de Economía de EXPANSIÓN desde 2003. Escribe, principalmente, sobre economía internacional, con el foco puesto en América Latina. Redacta y presenta los podcast 'La Primera de Expansión' y 'Genios de las Finanzas'.

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