Galicia lucha contra incendios forestales: Dos focos activos en Ourense y Lugo

Dos incendios forestales continúan activos en Galicia, uno en Lobios (Ourense) y otro en Pantón (Lugo), este último con mayor extensión. La Xunta de Galicia despliega recursos para su extinción e investiga las causas, con la hipótesis de una chispa de tren de mercancías. Se informa sobre otros fuegos controlados y se recuerda el teléfono 085 para notificar incendios.

Santiago de Compostela (EFE).- Dos incendios forestales continúan activos en Galicia , uno en Lobios ( Ourense ) y otro en Pantón ( Lugo ). Este último es el de mayor envergadura, superando las dos mil hectáreas arrasadas, mientras que el primero ha afectado solo a dos hectáreas, pero se encuentra dentro del parque natural de Baixa Limia-Serra do Xurés.

La Xunta de Galicia, a través de su consellería de Medio Rural, informa sobre la situación actual de los incendios y las medidas de extinción que se están llevando a cabo. La situación en Pantón se mantiene en nivel dos, de forma preventiva, debido a la proximidad de las llamas a núcleos habitados. Este incendio de grandes dimensiones se originó a las 14:16 horas del pasado jueves, en el lugar de Pombeiro, y una parte considerable de la superficie quemada pertenece al ayuntamiento vecino de Sober. Para combatir este voraz fuego, se han desplegado un amplio dispositivo de recursos, incluyendo 20 técnicos, 110 agentes forestales, 142 brigadas de extinción, 92 motobombas, 9 palas mecánicas, 6 unidades técnicas de apoyo, 14 helicópteros y 12 aviones. Además, se cuenta con la colaboración de efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME). La investigación en curso se centra en determinar las causas del incendio, y la principal hipótesis que baraja la Unidad de Investigación de Incendios Forestales (UIFO) es que una chispa proveniente de un tren de mercancías podría ser el origen del fuego. La magnitud de los recursos desplegados y la dificultad para controlar el incendio reflejan la gravedad de la situación y el esfuerzo continuo de las autoridades por proteger a la población y el medio ambiente. La investigación sobre las causas es crucial para prevenir futuros incidentes similares y mejorar las estrategias de prevención y respuesta ante incendios forestales.\En la provincia de Ourense, desde las 5:09 horas de esta madrugada, permanece activo un incendio en Lobios, concretamente en la zona de Río Caldo. Este incendio, que se originó en dos focos diferentes, está siendo combatido con un despliegue de recursos que incluye 11 agentes forestales, 17 brigadas de extinción, 9 motobombas, 3 helicópteros y 2 aviones. La rápida respuesta y el despliegue de medios aéreos y terrestres son fundamentales para contener las llamas y minimizar los daños. Paralelamente a estos dos incendios activos, se informa sobre la evolución de otros fuegos que han sido controlados o estabilizados. El incendio de A Fonsagrada, que se inició a las 02:25 horas del sábado en O Torbo y quemó un total de 30 hectáreas, se encuentra estabilizado desde las 12:10 horas del domingo. El incendio de Barreiros, que comenzó el domingo a las 16:14 horas en San Xusto de Cabarcos, permanece controlado desde el martes a las 21:59 horas. La coordinación y el trabajo en equipo entre los diferentes cuerpos de seguridad y los servicios de emergencia son esenciales para lograr estos resultados. \La Xunta de Galicia, consciente de la importancia de la prevención y la rápida detección de incendios forestales, recuerda a la ciudadanía la disponibilidad del teléfono gratuito 085. Se insta a cualquier persona que detecte un incendio forestal a que contacte con este número de inmediato. La colaboración ciudadana es fundamental para la protección del patrimonio natural de Galicia y la seguridad de las personas. La pronta notificación de cualquier foco de incendio permite una respuesta más rápida y eficaz por parte de los equipos de extinción, minimizando así el impacto de los fuegos forestales. La Xunta de Galicia reitera su compromiso con la lucha contra los incendios forestales y la protección del medio ambiente, implementando medidas preventivas, reforzando los medios de extinción y promoviendo la sensibilización ciudadana





Incendios Forestales Galicia Ourense Lugo Extinción De Incendios Medio Rural Investigación Prevención 085 Pantón Lobios

