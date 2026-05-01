Galicia Lidera la Protección contra el Meningococo B con Vacunación Reforzada a los 12 Años

Galicia se convierte en la primera comunidad autónoma en España en incluir un refuerzo de la vacuna contra el meningococo B en el calendario de vacunación para adolescentes de 12 años, en respuesta a la evolución epidemiológica y recomendaciones de expertos, tras el fallecimiento de una niña con sospecha de meningitis.

Galicia se prepara para convertirse en la primera comunidad autónoma española en implementar un refuerzo de la vacuna contra el meningococo B para adolescentes de 12 años a partir del 4 de mayo.

Esta decisión, respaldada por la evolución epidemiológica de la enfermedad y las recomendaciones de expertos en salud infantil, busca ampliar la protección frente a una forma grave de meningitis y reforzar la inmunización en una etapa clave para la transmisión bacteriana. La medida se anuncia en un contexto delicado, tras el reciente fallecimiento de una niña de 11 años en Ourense con sospecha de infección meningocócica invasora.

El Servicio Gallego de Salud (Sergas) ha activado su protocolo, identificando y citando a 104 contactos estrechos de la menor para recibir medicación preventiva. La enfermedad meningocócica, aunque poco frecuente, es extremadamente grave, con tasas de mortalidad que oscilan entre el 10% y el 40% dependiendo de la forma de la infección y pudiendo causar secuelas permanentes en hasta el 20% de los supervivientes.

La prevalencia de portadores asintomáticos, especialmente entre adolescentes, ha llevado a replantear las estrategias de vacunación, enfocándose en esta etapa para interrumpir la circulación del patógeno. El Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría también recomienda este refuerzo a los 12 años.

La vacunación se integrará en las revisiones rutinarias de los 12 años, adaptándose a los historiales vacunales previos: una dosis para aquellos que completaron la inmunización en la infancia y, en otros casos, un esquema más completo. Galicia ha sido pionera en la introducción de vacunas contra la meningitis, incluyendo previamente las vacunas contra los serogrupos C y ACWY, y la vacuna contra el meningococo B en lactantes.

En 2025, España registró 144 casos de enfermedad meningocócica por serogrupo B, con una tasa de 0,30 por cada 100.000 habitantes. Este aumento no se debe a una menor eficacia de las vacunas, sino a factores como la disminución de las coberturas vacunales, la importación de casos y cambios en los patrones de transmisión. El calendario común de vacunación en España para 2026 ya contempla una dosis a los 12 años.

Si bien varios serogrupos pueden causar la enfermedad, el serogrupo B es el más común en Europa y España, representando entre el 70% y el 80% de los casos. La Asociación Española de Pediatría propone incluir los serogrupos ACWY en lactantes y reforzar la vacunación de adolescentes contra el tipo B, como ahora implementará Galicia, para consolidar la protección y reducir la circulación de esta grave enfermedad





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