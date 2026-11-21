El Museo del Prado expone hasta marzo de 2027 las únicas obras de Hans Baldung Grien, cuya restauración técnica desvela detalles invisibles sobre la belleza y la muerte.

El Museo del Prado ha integrado en su exposición temporal hasta el 7 de marzo de 2027 dos tablas enigmáticas del artista del Renacimiento alemán Hans Baldung Grien. Estas obras, que fueron restauradas en 2021 por el equipo dirigido por María Antonio López de Asiaín, ahora lucen espléndidas en la sala D del edificio Jerónimos. La instalación forma parte de la primera exposición monográfica sobre Baldung en España, ofreciendo al público una mirada profunda sobre la fugacidad de la vida y la muerte.

Descubrimientos técnicos revelan virtuosismo

La restauración y el estudio técnico, que incluyó reflectografía infrarroja, han desvelado detalles sobre el método creativo de Hans Baldung Grien. El artista trazó la composición a mano alzada utilizando carboncillo seco, lo que evidencia su gran virtuosismo. En la primera tabla, las figuras están modeladas mediante sombras oscuras con pigmento negro que resaltan las pieles nacaradas de las jóvenes. En la segunda, los tonos rojizos se oscurecen progresivamente según la edad de las mujeres representadas.

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Se ha recuperado además la finura de los detalles botánicos en ambas composiciones. Las tablas fueron realizadas al final de la carrera de Hans Baldung Grien, antes de 1545. Originalmente concebidas como un díptico unido por bisagras, cuentan una historia continua entre ambas partes. María Seidel confirma que fueron encargadas para el conde Federico Magno de Solms-Laubach.

Análisis de contraste entre belleza y vejez

La comisaria María Seidel explica que las obras contrastan la belleza idealizada con la realidad implacable del envejecimiento. En 'Armonía', tres mujeres semidesnudas lucen joyas y tocados de terciopelo. En 'Las Edades y la Muerte', una joven llora agarrada por una anciana, mientras la muerte porta un reloj de arena. Las piezas pertenecen a encargos privados con temas humanistas que fueron grandes éxitos de venta.

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Debido a la desnudez de las figuras, las tablas se clasificaron históricamente como pinturas eróticas. Fueron atribuidas a Durero, a Lucas Cranach el Viejo y a Matthias Grünewald antes de que en 1890 se consignara la autoría a Hans Baldung Grien. Formaban parte del círculo de confianza de Carlos V y acabaron en la colección real española.

Contexto histórico y exposición monográfica

Según el inventario tras la muerte del monarca, las tablas estaban en el Alcázar de Madrid. Conocidas en total unas sesenta pinturas de Baldung, estas dos son las únicas que atesora el Museo del Prado. La muestra incluye otras tres pinturas como 'Adán y Eva' del Thyssen y 'Las siete edades de la mujer' de Leipzig. También se exhiben dos dibujos de Copenhague que complementan el estudio técnico de la colección.

La exposición no cuenta con los dibujos de plata de Karlsruhe debido a su valor, pero sus páginas están disponibles digitalmente. Acompañan las tablas 'El juicio de Paris' de Lucas Cranach el Viejo y dos grabados de Durero. La instalación sustituye a Alejandro Vergara en la dirección de la colección flamenca, marcando un hito en la investigación artística del Museo del Prado.