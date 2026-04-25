Galenicum Rompe Barreras: Ingresos Superan los 300 Millones de Euros

La farmacéutica Galenicum ha logrado un hito histórico al superar los 300 millones de euros en ingresos anuales en 2025, impulsada por el crecimiento en el mercado de genéricos y la expansión a nuevas áreas terapéuticas como la diabetes y la obesidad.

Galenicum ha alcanzado un hito histórico en su trayectoria, superando por primera vez la barrera de los 300 millones de euros en ingresos anuales. La compañía farmacéutica , especializada en la producción de medicamentos genéricos , experimentó un notable incremento del 11% en su facturación durante el año 2025, situándose en una cifra final de 303 millones de euros.

Este logro representa la superación de uno de los objetivos estratégicos clave que la empresa se había fijado en 2021, coincidiendo con la entrada del fondo de capital riesgo Peninsula como accionista minoritario con una participación del 20%. En aquel momento, la meta era clara: alcanzar los 300 millones de euros en ingresos para el año 2025, un desafío que ahora se ha materializado con éxito.

La solidez financiera y la capacidad de crecimiento de Galenicum se han visto reforzadas, permitiendo a la empresa establecer nuevas ambiciones para el futuro cercano. De cara a los próximos cinco años, Galenicum ha delineado un plan de crecimiento ambicioso, proyectando una tasa de crecimiento anual compuesto del 14,8%. Este crecimiento sostenido permitiría a la farmacéutica duplicar su facturación actual, alcanzando los 654 millones de euros en ingresos para el año 2030.

La estrategia para lograr este objetivo se basa en la diversificación de su cartera de productos y la expansión a nuevos mercados terapéuticos. Un pilar fundamental de esta estrategia es la incursión en el tratamiento de la diabetes y la obesidad, con el lanzamiento de versiones genéricas de medicamentos de gran éxito como semaglutida y liraglutida, los principios activos de Ozempic y Saxenda, respectivamente, desarrollados por Novo Nordisk.

Galenicum se prepara para introducir estos fármacos en el mercado en los años 2031 y 2028, respectivamente, anticipando una alta demanda debido a la creciente prevalencia de estas enfermedades y la necesidad de alternativas más accesibles. Para facilitar la distribución de semaglutida, la compañía ha establecido una alianza estratégica con la farmacéutica india Lupin, que se encargará de la comercialización del producto en 23 países.

Galenicum, por su parte, se centrará en el desarrollo, la fabricación y el suministro de las formulaciones terminadas. La dirección de Galenicum confía en que estos nuevos productos seguirán una trayectoria similar a la de otros medicamentos esenciales ampliamente utilizados, como el paracetamol o la metformina, en los que la empresa ya cuenta con una sólida experiencia.

La compañía destaca su capacidad para ofrecer productos de alta calidad a precios competitivos, lo que le permite consolidar su posición en el mercado de genéricos. Galenicum opera a nivel global, con una planta de producción ubicada en San Agustín de Guadalix (Madrid) y su sede central en Esplugues de Llobregat (Barcelona). La empresa cuenta con una plantilla de 900 empleados y distribuye sus productos en más de 70 países alrededor del mundo.

En el año 2025, Galenicum realizó inversiones por un valor de 47 millones de euros, lo que representa un aumento del 27% en comparación con el año anterior, demostrando su compromiso con la innovación y el crecimiento a largo plazo. Además del acuerdo con Lupin, otros logros significativos de la compañía en el último año incluyen la presentación de solicitudes para ingresar en el mercado de Arabia Saudita con su marca Vitae y el lanzamiento de Tacgalen, un nuevo fármaco para el tratamiento de la psoriasis.

Estos hitos confirman la dinámica ascendente de Galenicum y su capacidad para adaptarse a las cambiantes necesidades del mercado farmacéutico





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