La gala anual de criptomonedas de Donald Trump en Virginia contó con menor afluencia debido al derrumbe del 99% de su token, pese a su defensa del sector.

Donald Trump ejerció de anfitrión por tercer año consecutivo de una gala dedicada a los inversores más fieles de su criptomoneda, un evento que se celebró la semana pasada en el Trump National Golf Club de Virginia, cerca de Washington. La asistencia a esta cita fue notablemente inferior a la de ediciones anteriores, un hecho directamente correlacionado con la situación financiera del activo digital que impulsa.

Derrumbe del token condiciona asistencia

La 'memecoin' asociada al presidente ha experimentado una caída del 99% desde sus máximos históricos, lo cual ha marcado significativamente la dinámica de este encuentro. El valor de referencia de este activo, conocido también como 0,89 dólares, refleja una volatilidad extrema que ha alejado a muchos participantes potenciales. En enero de 2025, la moneda alcanzó máximos superiores a los 75 dólares, pero el descalabro posterior en su cotización ha dejado huella en la convocatoria.

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Criterios de selección y distinciones VIP

Los organizadores establecieron reglas estrictas para determinar la elegibilidad de los invitados, basándose en los tokens acumulados por los inversores entre el 30 de septiembre y el 16 de noviembre. Bajo este sistema, el multimillonario del sector cripto nacido en China se posicionó como el mayor tenedor de $TRUMP, con activos valorados en 18,5 millones de dólares. Los primeros 29 clasificados por sus tenencias participaron en una recepción VIP con el presidente y recibieron una bolsa de regalo con artículos promocionales.

Reconocimientos a los principales accionistas

La jerarquía de premios dentro del evento recompensó exclusivamente a la élite de los holders. Los cuatro primeros clasificados, por su posición de liderazgo en las tenencias, recibieron un reloj de oro de 18 quilates como distinción máxima. Esta estructura de incentivos busca mantener la lealtad de los inversores más grandes a pesar de las adversidades del mercado secundario y la presión bajista que sufre el activo actualmente.

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Defensa del sector crypto frente a China

El propio presidente se encargó de aclarar públicamente que su apuesta personal por el sector cripto no se basa en intereses personales, sino en una estrategia nacional. En la gala afirmó que lo hace por Estados Unidos, subrayando que si el país no lidera este movimiento, China lo hará. Esta narrativa geopolítica intenta justificar el apoyo institucional y personal frente a la realidad de la cotización del token.

Asistencia de celebridades y figuras públicas

A pesar de la baja asistencia general, la gala contó con la presencia de personalidades destacadas que respaldan la iniciativa. Asistieron el multimillonario Kevin O'Leary, conocido por su programa de televisión Shark Tank, y el veterano de la NBA Tristan Thompson. Su participación contrasta con la ausencia de otros inversores que quizás no cumplieron los criterios estrictos de tenencia requeridos para el acceso.