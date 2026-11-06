Gala SuperArte en el Gran Teatro del Liceo celebra la diversidad musical

La Gala SuperArte reúne a 80 artistas con y sin discapacidad en el Gran Teatro del Liceo de Barcelona para visibilizar el talento sin barreras.

La tarde se ha transformado en un escenario de inclusión y excelencia artística en el Gran Teatro del Liceo de Barcelona. En este emblemático recinto tiene lugar la Gala SuperArte, un evento cultural de gran relevancia que reúne a 80 artistas con y sin discapacidad. La jornada busca demostrar que el talento artístico no conoce límites físicos ni cognitivos, fusionando disciplinas como la música y la danza en una propuesta única.

Visibilización del talento sin barreras artísticas

La Gala SuperArte tiene como objetivo principal poner en valor el talento, la diversidad y la igualdad de oportunidades en el ámbito artístico. Lucía Raquel García, directora de Music For All, organización promotora del evento, sostiene que llegará un momento en que la accesibilidad en los conciertos sea algo que no se discuta, sino que sea la norma. Esta iniciativa nació para demostrar que, con las oportunidades y los apoyos adecuados, en el arte no tiene por qué haber barreras.

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Historias de superación y descubrimiento profesional

Entre los protagonistas destacan jóvenes talentos que han convertido sus particularidades en fortalezas. Joel Raquel García, de 12 años, tiene muy claro lo que quiere hacer en la vida. Solo le costó 8 años encontrar su pasión, pues fue justo a esa edad cuando descubrió su vocación musical. A pesar de su corta edad, ya forma parte activa de estas galas, demostrando que el desarrollo profesional puede iniciarse muy pronto con la guía adecuada.

Lewis, otro de los artistas presentes, creció en una familia de músicos, por lo que la vocación se le despertó pronto. Primero, como hobby, y en cuanto entró en la adolescencia supo que quería que fuera su vida. Aunque reconoce que la industria no se lo pone fácil a perfiles como el suyo, poco a poco se ha ido abriendo camino. Su proyecto cuenta ahora con más profesionalidad, también con la ayuda de la Fundación SIFU.

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El autismo y el TDAH como motores creativos

Las condiciones como el TDAH, el autismo y las altas capacidades, que a priori podrían suponer barreras, han sido aprovechadas por los participantes como herramientas creativas. Joel explica que al saber lo que le pasaba se sintió aliviado y entendió lo de su hiperfoco. Atribuye esta capacidad de concentración extrema al autismo y al TDAH, condiciones que le ayudan a concentrarse más y a hacer mejor lo que le gusta.

Lucía Raquel García, hija de Lucía, añade que siempre se ha sentido diferente. Reconoce que tenía dificultades para relacionarse y se ponía muy nerviosa, pero la música le aporta bienestar. "Me relaja, me ayuda a estar más tranquilo, a estar mejor", explica Joel. La composición musical le permite expresar una parte única de sí mismo, inspirando letras que son muy distintas a lo que se pone en la radio habitual.

Impacto real en la trayectoria profesional de los artistas

La Gala SuperArte no es solo un acto simbólico, sino un trampolín para carreras emergentes. Lewis, que vive actualmente en la península aunque es nativo de Gran Canaria, formó parte de un grupo de músicos para apoyar su proyecto allí. Realizó un disco inspirado en su tierra natal, pero ahora busca nuevas oportunidades en su lugar de residencia actual. Asistir al Liceo le hace una ilusión especial, siendo esta su segunda gala de SuperArte y su primera vez en ese escenario.

Los artistas expresan su satisfacción por poder estar con músicos tan profesionales y de buen corazón. Lewis menciona que está aprovechando para hacer muchos amigos y sentir que no está nervioso porque es algo que le gusta mucho. Lucía Raquel García también confirma su emoción, describiendo la experiencia como un reto y una maravilla mientras conoce a gente nueva.

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Planes futuros y consolidación del movimiento inclusivo

Tras el evento del Gran Teatro del Liceo, los participantes tienen planes concretos de crecimiento profesional. Lewis indica que tiene más conciertos programados en Madrid y Canarias, además de querer estudiar más para seguir creciendo como profesional. La Fundación SIFU continúa jugando un papel fundamental en este ecosistema de apoyo, facilitando conexiones y recursos para artistas que, históricamente, han enfrentado obstáculos para llegar a la gente adecuada.

Veinte años después de su inicio, la iniciativa mantiene la convicción original: el talento está en todas partes y lo único que necesita son oportunidades. Con artistas como Lewis, Joel y Lucía Raquel García demostrando su habilidad, el movimiento sigue ganando terreno. La industria musical y teatral comienza a reconocer que la diversidad no es una limitación, sino una fuente inagotable de innovación y belleza artística que enriquece a toda la sociedad.