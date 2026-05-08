Gafas de sol Ray-Ban State Street: protección y estilo rebajadas en El Corte Inglés

Las gafas de sol Ray-Ban State Street, rebajadas un 20% en El Corte Inglés, ofrecen protección UV y un diseño versátil para cualquier época del año. Con montura de acetato, lentes polarizadas y un acabado havana, son ideales para hombres y mujeres.

Con la llegada del buen tiempo, muchos recuperan las gafas de sol como el complemento estrella para salir a la calle. Sin embargo, este accesorio no debería abandonarse en ninguna época del año, ya que protege la vista de los rayos UVA y UVB, presentes tanto en días soleados como nublados.

Por ello, es fundamental elegir siempre unas gafas homologadas y certificadas. Además, no podemos negar que son el accesorio perfecto para dar personalidad a cualquier look de verano con un diseño que nos favorezca. Si estás buscando unas gafas de sol para esta temporada, las Ray-Ban State Street están rebajadas un 20% en El Corte Inglés, por menos de 140 euros. Estas gafas de sol destacan por su montura cuadrada de acetato, muy ligera, resistente y cómoda para uso diario.

Ofrecen protección solar de categoría 3 con filtro UVA y UVB, y su diseño unisex, inspirado en las clásicas Wayfarer, tiene un toque moderno y urbano. Las varillas de 145 mm y el puente de 20 mm sujetan bien, mientras que las lentes en color gris verdoso reducen el deslumbramiento sin alterar la percepción del color. Las Ray-Ban State Street encajan en estilos distintos sin ser demasiado llamativas.

Su montura cuadrada aporta carácter, pero las líneas están ligeramente elevadas para suavizar las gafas y equilibrar las facciones. Aunque sientan bien en todo tipo de rostros, destacan especialmente en caras redondas o con formas más suaves. El acabado havana del acetato, un clásico atemporal, le da un toque elegante y combina con todo tipo de prendas. Son las gafas de sol ideales para usar tanto en verano con un look arreglado como en invierno con sudadera y deportivas.

Es un error pensar que las gafas de sol solo son necesarias en días de calor o playa. La radiación ultravioleta está presente todo el año, incluso cuando está nublado, ya que las nubes reducen la sensación de luminosidad pero no bloquean completamente los rayos UV. Actividades como conducir en invierno, caminar en un día nublado o estar frente a superficies reflectantes (agua, arena o edificios claros) pueden causar fatiga ocular.

Por eso, es esencial contar con unas gafas de sol con protección homologada. Las Ray-Ban State Street, disponibles en El Corte Inglés por 138,40 euros (antes 173 euros), cumplen con la certificación europea y ofrecen filtro solar de categoría 3 para proteger la vista.

Además, su estampado de leopardo les da un toque moderno que sienta bien tanto a hombres como a mujeres. ¡No dejes pasar esta oferta





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