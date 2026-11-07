Gadi Eisenkot recibe mandato para formar gobierno en Israel

Gadi Eisenkot liderará las negociaciones para desplazar a Netanyahu tras obtener 67 votos, enfrentándose a divisiones en la oposición.

Gadi Eisenkot recibirá oficialmente el encargo de intentar formar el próximo gobierno de Israel, marcando un revés significativo para el primer ministro Benjamin Netanyahu. El presidente Isaac Herzog otorgará este mandato al jefe militar retirado el domingo, tras dos días de consultas con todos los partidos elegidos para la Knéset la semana pasada.

Eisenkot lidera coalición opositora

Eisenkot, líder del partido centrista Yashar, obtuvo el apoyo de 67 miembros de la próxima Knéset, incluidos 19 de los dos partidos árabes, durante las elecciones del 27 de octubre. Este resultado supera ampliamente las 46 recomendaciones recibidas por Netanyahu, lo que sitúa a Eisenkot un paso más cerca de desplazar al líder que más tiempo ha gobernado el país.

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El proceso para formar una coalición estable está plagado de obstáculos políticos y divisiones dentro de la propia oposición. A pesar de contar con una mayoría parlamentaria sobre el papel, Eisenkot enfrenta el desafío de unificar a grupos con ideologías muy diversas para sustituir al actual ejecutivo.

Condiciones y bloque árabe

Eisenkot impulsa la formación de un "gobierno de emergencia nacional" y pretende investir cuanto antes un gobierno en minoría integrado por cuatro partidos judíos de la oposición. Estos son Yashar, Juntos, liderado por Naftali Bennett y Yair Lapid; Yisrael Beiteinu, de Avigdor Lieberman; y Los Demócratas, encabezado por Yair Golan.

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Ha establecido cuatro condiciones estrictas para incorporarse al gabinete: reconocer a Israel como un Estado judío, democrático, liberal e igualitario; comprometerse con los valores de la Declaración de Independencia; instaurar el servicio universal militar, nacional o civil; y reconocer a Hamas como organización terrorista. La última condición excluye en la práctica a los partidos árabes del gabinete, aunque podrían apoyar al gobierno desde fuera.

Resistencia de Avigdor Lieberman

El principal obstáculo para Eisenkot proviene de Avigdor Lieberman, quien ha descartado cualquier gobierno que dependa de los partidos árabes. Lieberman argumenta que un gobierno en minoría durará poco y fortalecerá a Netanyahu a largo plazo, afirmando que Netanyahu volvería con 70 escaños para gobernar otros cuatro años.

En cambio, Lieberman propuso formar una coalición de 61 legisladores con los partidos ultraortodoxos Shas y Judaísmo Unido de la Torá, sin la Lista Conjunta ni Ra'am. Este plan choca con el compromiso de la oposición de poner fin a la exención general del servicio militar obligatorio para los hombres ultraortodoxos, uno de los puntos clave de la campaña.

Impugnación de Netanyahu

Mientras tanto, Benjamin Netanyahu, que perdió su mayoría parlamentaria, ejerce una fuerte presión contra cualquier cooperación política judeoárabe. Está impugnando los resultados electorales, afirmando que el voto fue robado por los partidos árabes mediante sobornos y financiación extranjera. El jefe del Shin Bet, David Zini, ha impulsado a investigar a políticos árabes sin pruebas públicas, complicando aún más el panorama político en Israel.