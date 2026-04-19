Gabriel Weston: La dualidad entre la vida y la muerte, la medicina y la humanidad

La cirujana Gabriel Weston comparte reflexiones íntimas sobre su experiencia médica, la maternidad, la enfermedad personal y familiar, y la necesaria humanización de la medicina. Weston aboga por una visión médica más integral que conecte lo físico con lo emocional, contrastando las enseñanzas tradicionales con su propia vivencia como paciente y madre. Analiza las presiones sociales en la maternidad y las complejidades del sistema de salud, criticando la primacía del negocio sobre el bienestar del paciente. Su perspectiva, forjada en la conciencia de la mortalidad, invita a valorar cada momento y a priorizar lo verdaderamente importante.

Gabriel Weston, una cirujana londinense de 55 años, reside en una vivienda en el barrio de Lambeth que, a pesar de su fachada discreta, rebosa de vitalidad en su interior. Su espacio de trabajo en la buhardilla, adyacente a su cama, se convierte en su refugio creativo, aunque advierte que la cercanía del descanso puede interrumpir su flujo de escritura.

La inquietud palpable en su voz se debe a la inminente llegada de sus hijas gemelas de 12 años, quienes asisten a una escuela pública que ha alertado sobre posibles enfrentamientos entre bandas. Su preocupación reside en la curiosidad innata de una de ellas, que podría sentir el impulso de observar la situación. Weston, quien habla con una energía desbordante y fluidez, reflexiona sobre la enseñanza de la medicina, calificándola de retrógrada por su tendencia a disociar lo físico de lo emocional. Subraya la necesidad de una visión bifocal en los médicos, capaces de apreciar la humanidad del paciente junto a su biología. Su incursión en la medicina, según confiesa, fue influenciada por sus estudios de literatura, una faceta que inicialmente ocultó por sentir que su origen literario la deslegitimaba en el exigente mundo de la cirugía. Temía que cualquier manifestación de emoción fuera interpretada como una señal de que la cirugía no era para ella. Sin embargo, la experiencia de ser madre de un hijo con un cavernoma cerebral y su propia vivencia como paciente cardíaca han transformado su perspectiva, alterando su discurso y permitiéndole integrar su experiencia personal con su práctica profesional. La enfermedad, lejos de amedrentarla, la ha vuelto más audaz, disolviendo las barreras que antes mantenía con sus pacientes. Si bien reconoce la necesidad de una distancia profesional durante las intervenciones quirúrgicas, ahora se siente capaz de ofrecer consuelo y empatía. La inmensidad de lo que escapa a la solución médica la impulsa a valorar y potenciar los logros alcanzados. Weston critica la enseñanza médica que promueve la desconexión emocional, defendiendo la importancia del cuidado integral. Su método, aprendido en sus años de médico interno, implica un tiempo dedicado a la empatía y otro, más centrado, para la acción médica efectiva, reconociendo que las emociones desbordadas pueden ser contraproducentes en momentos críticos. Esta dualidad, que le ha sido útil en su carrera, también presenta desafíos en su vida personal. Como madre, admite ser demasiado categórica y a veces siente la necesidad de un espacio propio, reconociendo la paradoja de desear la independencia de sus hijos mientras los echa de menos cuando no están. La decisión de tener un hijo más, impulsada por el deseo de su esposo de una familia numerosa, resultó en la llegada de gemelas, superando sus expectativas de edad. Weston postula que la enfermedad no crea médicos más humanos per se, pero sí humaniza a aquellos que la han experimentado. Reconoce que la diversidad en la medicina es fundamental, permitiendo que perfiles como el de una persona autista puedan destacar en áreas científicas. Su propia entrada en la medicina estuvo marcada por una profunda preocupación por la muerte, una constante en su vida, pero abordada con conciencia y no con miedo, un recordatorio constante de la finitud de la vida (memento mori). Su esposo, un angiólogo de 69 años, representa un contraste, con una visión optimista y prosaica de la vida, sin contemplar la muerte. Su relación, forjada en el hospital, desafía las convenciones actuales sobre la diferencia de edad en las parejas. Descubrió su dolencia cardíaca de forma casual, cuando un antiguo novio, entonces estudiante de medicina, detectó una anomalía en su latido. Aunque en aquel momento supuso la aceptación de una necesidad de cuidados vitalicios, hoy lo recuerda con una perspectiva diferente. Su condición cardíaca, aunque manejada con controles anuales limitados por la falta de recursos del sistema público de salud, la mantiene en una espera constante de una intervención quirúrgica que se ha ido posponiendo gracias a los avances tecnológicos. La decisión de retrasar la operación, según su exnovio cardiólogo, es un año ganado, ya que la tecnología evoluciona rápidamente. Weston también reflexiona sobre la dicotomía entre la medicina privada y pública, cuestionando la defensa de la pública por parte de quienes en la práctica optan por la privada para lo no esencial, sugiriendo que el lucro a menudo prevalece sobre la salud y la humanidad. La experiencia de afrontar la enfermedad de su hijo la llevó a un momento de humillación, cuando su arrogancia juvenil la hizo rechazar la ayuda ofrecida por una enfermera. Hoy, con su hijo ya adulto, ha aprendido a aceptar su autonomía en el cuidado de su salud, reconociendo la importancia de la responsabilidad individual. La entrada de Weston a la medicina se produjo en una etapa más madura de su vida, lo que sugiere una trayectoria profesional no convencional





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