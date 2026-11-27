Gabriel Rufián, portavoz de ERC, admite la multirreincidencia migrante en Cataluña. El diputado vincula la delincuencia con la exclusión social y defiende políticas de integración antes de las elecciones del 29N.

Gabriel Rufián, portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya ( ERC) en el Congreso de los Diputados, ha reconocido públicamente la existencia de un problema de multirreincidencia en el colectivo de inmigrantes en Cataluña. Durante una entrevista concedida el miércoles 25 de noviembre en el programa Al Rojo Vivo de la cadena La Sexta, el dirigente independentista afirmó que admitir esta realidad no lo convierte en racista, sino en una persona más realista y consciente de los desafíos actuales.

Reconocimiento de multirreincidencia e exclusión social

El diputado republicano ha cuestionado a quienes niegan la existencia del problema por motivos ideológicos, afirmando que "en Cataluña no hay un problema de delincuencia, pero hay un problema de multirreincidencia". Rufián ha relacionado parte de esta delincuencia con situaciones de exclusión social, explicando que aquellas personas más excluidas, con menos oportunidades y más oprimidas, históricamente han recurrido a ciertas actividades delictivas para sobrevivir.

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Comparación con la delincuencia juvenil histórica

Para ilustrar su punto de vista, Gabriel Rufián ha realizado una comparación directa con la delincuencia juvenil de décadas pasadas. Ha mencionado al conocido delincuente Juan José Moreno Cuenca, alias "El Vaquilla", destacando que hace cuarenta o cincuenta años este personaje provenía de un barrio de un origen muy determinado, y argumentó que ahora se está hablando exactamente de lo mismo.

Diferencias ideológicas y propuestas de integración

Sin embargo, el portavoz de ERC ha insistido en que reconocer el problema no implica compartir las soluciones propuestas por sus adversarios políticos. Rufián ha defendido que combatir la inseguridad requiere políticas de integración efectivas y la reducción de las desigualdades sociales. Ha destacado que ser consciente de la multirreincidencia es un paso necesario para abordar la cuestión de forma constructiva, sin renunciar a sus principios ideológicos.

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Impacto en el debate electoral del 29 de noviembre

La inmigración se ha convertido en uno de los principales puntos de debate de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, especialmente en Cataluña. Las declaraciones de Rufián se enmarcan en un contexto político donde la seguridad y la gestión migratoria son temas cruciales para los electores. Sus palabras buscan abrir una conversación honesta sobre los desafíos reales, separando el análisis de la retórica polarizante.

Posicionamiento de ERC ante la seguridad ciudadana

Esquerra Republicana de Catalunya mantiene su posición de abordar la seguridad desde un enfoque estructural. Gabriel Rufián ha reiterado que la vía para resolver los problemas de convivencia no pasa por el discurso del miedo, sino por la implementación de políticas públicas que ataquen las raíces de la exclusión. Este enfoque pretende ofrecer una alternativa política que reconozca los hechos sin caer en generalizaciones discriminatorias, buscando soluciones a largo plazo para la sociedad catalana.