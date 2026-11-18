El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, defiende mantener diálogos con votantes de Vox. Asume responsabilidad política por el descontento laboral y juvenil.

El portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso, Gabriel Rufián, ha publicado una reflexión pública durante el lunes 16 de noviembre donde ha defendido su postura sobre la polarización política. En una entrevista concedida al periodista Ricardo Moya para el pódcast El sentido de la birra, el dirigente independentista ha revelado que mantiene relaciones personales con personas que votan a Vox. Rufián considera que cortar lazos por diferencias ideológicas es un error estratégico y personal que debe evitarse para comprender la raíz del descontento social.

Diálogo con votantes de Vox y Aliança

Gabriel Rufián afirma explícitamente que tiene amigos que votan a Vox y que no piensa dejar de hablar con ellos. Esta decisión contrasta con posturas más excluyentes que han surgido en el debate público reciente. El representante de Esquerra Republicana extiende esta tolerancia también a los simpatizantes de Sílvia Orriols y su formación Aliança Catalana. Rufián reconoce que en Cataluña una gran parte del electorado podría votar a Orriols, pero prefiere analizar por qué ocurre este fenómeno antes que juzgar.

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Responsabilidad de la izquierda en el voto

El político catalán asume una responsabilidad directa en el ascenso de formaciones de extrema derecha entre la clase trabajadora y los jóvenes. Rufián señala que mucha gente tiene el odio mal enfocado y que es culpa de la izquierda no haber gestionado adecuadamente sus expectativas. Reconoce que no ha sido capaz de obligar al Gobierno a implementar medidas suficientes que satisfacieran a los ciudadanos. Esta auto-crítica surge de su análisis sobre las frustraciones acumuladas en sectores populados por trabajadores y juventud.

Crítica a la exclusión ideológica

Rufián cuestiona la lógica de quienes consideran que alguien que vota a Vox debe ser expulsado de su entorno social. Sostiene que decirle a la gente que vota mal o etiquetarlos como fascistas es un mal negocio político. Prefiere escuchar a quienes piensan diferente, siempre dentro de los límites de la defensa de los derechos humanos. Afirma que esta actitud le permite llevarse sorpresas positivas al interactuar fuera del ámbito estrictamente político.

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Contexto generacional y expectativas

El portavoz de ERC relaciona el crecimiento de estas formaciones con las expectativas frustradas de los jóvenes actuales. Explica que quienes tienen veintitantos años prácticamente no han conocido otro tipo de gobierno que el de la izquierda en las últimas décadas. Para su generación, el poder estuvo representado históricamente por dirigentes como José María Aznar o Mariano Rajoy. Esta falta de experiencias con gobiernos de derecha les genera una desconexión con la narrativa política tradicional.

Evolución personal del líder político

Gabriel Rufián reconoce que durante su juventud juzgaba a las personas principalmente por su ideología. Actualmente, afirma que se interesa más por la gente que piensa diferente y disfruta escuchando que discutiendo. Los que le conocen fuera de la política suelen describirle como una persona relativamente aburrida que no discute nada. Esta evolución personal refuerza su argumento sobre la importancia del diálogo frente a la confrontación inmediata en la esfera pública.