El candidato de ERC Gabriel Rufián defiende su estrategia política, exige un gobierno socialista sometido y critica la convergencia mediática en Cataluña antes del 29N.

Gabriel Rufián, candidato de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) para las elecciones del 29 de noviembre, ha definido con claridad su posición estratégica, asegurando que desea un gobierno del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) exigido y sometido, aunque rechazó explícitamente trabajar para los socialistas. Este mensaje llega en un contexto donde las encuestas predicen un triunfo para Rufián, pero advierten que el resultado podría ser amargo si el Partido Popular (PP) y Vox logran la mayoría absoluta en el parlamento catalán.

Estrategia política y relación con el PSOE

Gabriel Rufián justifica su postura argumentando que la presión de ERC, junto con Podemos, Bildu, BNG y Compromís, fue fundamental para evitar que Albert Rivera ocupara la vicepresidencia durante la legislatura anterior. El político de Santa Coloma de Gramenet, nacido en 1982, instó a los votantes progresistas y liberales a votar con memoria, recordándoles a aquellos que han exigido rigor al ejecutivo socialista durante los últimos seis años. Rufián calificó la palabra sometida como generadora de polémica, pero la defendió como una experiencia vivida necesaria para la gobernanza.

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Contrastes estratégicos con Bildu y Podemos

El líder republicano contrastó la beligerancia de Podemos con el apoyo de ERC a los decretos-leyes, aunque reconoció que no aprobaron todos los textos. Destacó que Bildu logró aprobar el 10% de sus discursos en euskera sin generar polémica, atribuyendo este éxito a una estrategia que, en muchos casos, ERC copió previamente. Rufián admitió discrepancias internas, como su voto en contra de la cesión de competencias en inmigración a la Generalitat presidida por Salvador Illa, argumentando la diversidad del país español y catalán. Considera que el independentismo eterno es un estado transitorio y que no se puede ganar siendo eternamente independentista.

Crítica a los medios y a Junts Catalana

Gabriel Rufián arremetió contra el 90% de los medios de comunicación en Cataluña, acusándolos de callar frente a la mercancía convergente y de tener una línea editorial única que no refleja la realidad pública. Señaló que la distancia entre la opinión publicada y la opinión pública es dañina para el país, ejemplificando con la hipotética afirmación de que Junts diría que la tierra es plana y la prensa lo relataría sin criterio. Además, calificó a Junts como adversarios de clase, cuestionando su voto contra los decretos de vivienda al mencionar que algunas diputadas de este partido tienen empresas inmobiliarias, una situación que solo dos medios habían publicado.

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Impacto mediático y futuro político

El candidato manifestó su intención de gobernar Cataluña en el futuro y rechazó el periodismo declarativo, abogando por un periodismo que cuestione el poder. Criticó la toxicidad que vende la magia de los trenes llegando a la hora y la complicidad de los medios en este relato. Rufián se definió como independentista, pero también progresista, feminista, ecologista y antifascista, negándose a aceptar los carnets de pureza de la derecha catalana. Su campaña se caracteriza por una confrontación abierta con la narrativa mediática dominante y una defensa firme de la diversidad social y política dentro del proyecto independentista.

Consecuencias para el electorado catalán

Las declaraciones de Gabriel Rufián buscan alertar al electorado sobre lo que vendrá tras las elecciones del 29 de noviembre, instando a no ponerse de perfil. Su mensaje es claro: el elector debe ser consciente de las dinámicas de poder y de la importancia de mantener la presión sobre el gobierno central. La ruptura con Junts y la crítica a los medios buscan redefinir el espacio político de la izquierda en Cataluña, posicionando a ERC como una fuerza que exige cuentas pero que también mantiene alianzas necesarias. El futuro inmediato dependerá de cómo el votante responda a esta llamada a la memoria política y a la coherencia ideológica frente a la derecha emergente.