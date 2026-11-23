El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, establece en el debate de RTVE que su partido no pretende liderar el Ejecutivo pero exigirá un control férreo sobre la gestión del PSOE.

Gabriel Rufián, portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña ( ERC), ha dejado claras las intenciones de su formación durante el debate a ocho organizado por la Radiotelevisión Española ( RTVE) con motivo de las elecciones generales convocadas para el 23 de noviembre de 2026. En su intervención, el líder republicano ha subrayado que su grupo político no tiene como objetivo ni la pretensión de gobernar España directamente, sino que su prioridad radica en asegurar que el país sea administrado de manera eficiente y justa.

Rufián ha enfatizado que esta postura no implica retirarse del proceso político, sino asumir un rol de supervisión activa. Ha afirmado que ERC aboga por la conformación de un gobierno del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) que esté sometido a una presión constante, así como a una tutela y vigilancia permanentes. Esta estrategia refleja la postura histórica que las izquierdas soberanistas y una fracción significativa de la izquierda española han mantenido a lo largo de los últimos años en sus negociaciones parlamentarias.

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La estrategia de vigilancia republicana

El dirigente de Esquerra Republicana ha argumentado que el objetivo fundamental es adquirir suficiente fuerza política e influencia legislativa para lograr que se concreten políticas beneficiosas para la ciudadanía. Según sus palabras, la alternancia en el poder es un proceso saludable para la democracia española, pero advierte que la llegada de las formaciones de derecha al poder implicaría consecuencias extremadamente duras.

Rufián ha dirigido sus advertencias específicamente hacia el Partido Popular (PP) y Vox, alertando sobre el escenario político que se avecina si estos grupos logran consolidar su posición. Su discurso ha sido explícito al señalar que la gestión por parte de estas formaciones de derechas no solo generaría un enorme sufrimiento social, sino que también podría derivar en medidas punitivas dirigidas contra opositores políticos, incluyendo encarcelamientos.

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Rechazo al futuro político de derecha

El portavoz de ERC ha manifestado su firme negativa a permitir que dicho escenario se haga realidad, comprometiéndose a realizar todas las acciones necesarias dentro de la esfera parlamentaria para evitarlo. Ha recalado que esta postura de resistencia y vigilancia no lo convierte en un actor menos independiente ni debilita su identidad independentista, sino que, por el contrario, lo hace más útil para la defensa de los intereses catalanes y españoles en un contexto de polarización creciente.

La intervención de Rufián durante el debate de RTVE pone de manifiesto la compleja dinámica de alianzas y presiones que se espera en las próximas semanas previas a la cita electoral del 23 de noviembre de 2026. La posición de ERC parece orientarse a actuar como un factor de equilibrio, utilizando su peso específico para limitar el margen de acción de las derechas mientras ejerce un control estricto sobre cualquier eventualidad de gobierno del PSOE.