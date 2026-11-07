Gabriel Rufián e Irene Montero unen fuerzas en Madrid para atacar a la derecha y a Ayuso

Los candidatos de ERC y Podemos, Gabriel Rufián e Irene Montero, presentan su plataforma conjunta en Madrid, criticando la gestión de Isabel Díaz Ayuso y exigiendo reformas sistémicas.

Gabriel Rufián e Irene Montero, líderes de Esquerra Republicana de Catalunya y Podemos respectivamente, han participado este sábado en Madrid en un acto conjunto titulado 'paz, casa y trabajo', marcando la segunda presentación conjunta tras su encuentro anterior en Barcelona durante el pasado mes de octubre.

Unión estratégica frente a la derecha

La cita tuvo lugar en el Espacio Delicias de Madrid, un lugar del que Rufián bromeó comparándolo con un circo o el Congreso sin complicaciones. El portavoz de ERC ha destacado la sintonía política entre ambas formaciones, señalando que ambos candidatos se vestían de amarillo como símbolo de su conexión, mientras reafirmaba su identidad como fuerzas de izquierdas distintas del PSOE, aunque dispuestas a trabajar en un gobierno sometido a sus condiciones.

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Críticas directas a Isabel Díaz Ayuso

Irene Montero ha centrado su intervención en un ataque frontal a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a quien ha calificado directamente como parte de una 'mafia'. Montero ha enumerado varios casos de supuesta corrupción y negligencia, incluyendo la compra de un ático por seis millones de euros, la gestión sanitaria durante la pandemia con más de siete mil muertes en residencias, y pagos millonarios a figuras vinculadas al ejecutivo regional.

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Propuestas fiscales y atención a Urda

Rufián ha defendido la necesidad de aumentar los impuestos a los grandes empresarios y regular el mercado, argumentando que es injusto que un trabajador de una multinacional pague menos tributos que su dueño. Asimismo, ha abordado el accidente ferroviario de Urda, exigiendo una revisión integral del sistema y una inversión masiva en mantenimiento, criticando a Adif como una entidad pública que vacía sus recursos en subcontratas.

Llamado a la huelga general del 11 de noviembre

Ambos candidatos han instado a la ciudadanía a llenar las calles el próximo 11 de noviembre durante la huelga general, buscando paralizar el país. Montero ha enfatizado que la gran brecha social no es entre izquierda y derecha, sino entre las clases altas y bajas, pidiendo a todas las izquierdas votar progresista con memoria histórica para enfrentar lo que ha definido como un capitalismo salvaje.