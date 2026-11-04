Gabriel Rufián cuestiona la seguridad ferroviaria tras el accidente de Urda

El portavoz de ERC exige respuestas sobre la sostenibilidad del sistema ferroviario tras la tragedia de Urda, priorizando la seguridad pública sobre las disputas políticas.

El portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya ( ERC) en el Congreso, Gabriel Rufián, ha mantenido una intervención marcada por la exigencia de responsabilidad institucional y la priorización de la seguridad pública tras la reciente tragedia en la línea férrea de Urda. Durante su comparecencia a petición propia ante la Comisión Permanente del Congreso de los Diputados, el parlamentario catalán evitó formular una petición directa de dimisión al ministro de Transportes, Óscar Puente, en un gesto que ha sido interpretado como una estrategia política deliberada para no distraer la atención del problema estructural del transporte.

Cuestión central la sostenibilidad del sistema ferroviario

La respuesta de Gabriel Rufián a la catástrofe que cobró la vida de 69 personas hace seis días fue inequívoca al afirmar que el sistema ferroviario actual no es ni sostenible, ni seguro, ni eficiente. Este diagnóstico contundente sitúa el foco de la discusión pública lejos de las figuras individuales y directamente sobre las deficiencias crónicas de la infraestructura nacional. La declaración del líder republicano busca desplazar el debate mediático desde la figura del titular del ministerio hacia la realidad operativa y técnica de las vías y los trenes que operan bajo la gestión estatal.

Also read Desdeelsur reflexiona sobre capitalismo y accidente ferroviario en Urda

Presión política a los grupos de izquierdas

Gabriel Rufián ha dirigido su cuestionamiento específicamente a los grupos de izquierdas, incluyendo al Partido Socialista Obrero Español (PSOE), invitándolos a reflexionar sobre la coherencia de sus posturas. El parlamentario ha planteado una pregunta retórica pero incisiva: qué tipo de demandas y exigencias de responsabilidad política se formularían si el ministerio estuviera encabezado por un miembro del Partido Popular (PP). Esta interpelación busca exponer lo que la formación republicana considera como una hipocresía o doble rasero en la gestión de la oposición y el apoyo parlamentario a las medidas de seguridad.

Advertisement

Ministro Óscar Puente bajo escrutinio

En relación con el ministro de Transportes, Óscar Puente, Gabriel Rufián ha establecido una distinción clara entre la relevancia de la persona y la urgencia del problema. El portavoz de ERC ha señalado que discutir la continuidad o no de Puente en su cargo es una distracción secundaria que desvía el enfoque necesario. Aunque se ha abstenido de clamar por la dimisión inmediata, la intervención ha colocado una presión moral y política significativa sobre la gestión del titular, recordando que la autoridad ministerial recae en la capacidad de garantizar estándares de seguridad básicos.

Tragedia de Urda y consecuencias futuras

El accidente de trenes en Urda ha dejado un saldo trágico de 69 fallecidos y ha provocado un impacto profundo en la conciencia colectiva del país. La respuesta de Gabriel Rufián ante la Comisión Permanente busca transformar el duelo en una demanda concreta de mejoras estructurales. Al rechazar el enfoque en la figura política del ministro, la formación republicana insiste en que la única vía para prevenir futuras catástrofes es la inversión y la modernización efectiva del sistema ferroviario, garantizando que la eficiencia y la seguridad sean los pilares inamovibles de la política de transportes.