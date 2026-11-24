El político catalán Gabriel Rufián asegura que es absurdo blanquear la actuación de Mohamed VI y denuncia el uso de migrantes como carne de cañón en las fronteras españolas.

El político catalán Gabriel Rufián ha centrado su reciente intervención mediática en la crítica directa a la política de inmigración del Gobierno de España y a la estrategia de cooperación bilateral con Marruecos. En el contexto previo a las elecciones generales del 29 de noviembre, Rufián ha considerado que la situación en las fronteras septentrionales y el tráfico de personas requiere una postura más firme y transparente por parte de las autoridades madrileñas.

Crisis migratoria en Ceuta y las fronteras

La entrada masiva de migrantes de forma ilegal en la ciudad autónoma de Ceuta durante el pasado verano marcó un punto de inflexión en el debate público sobre la seguridad fronteriza. Según los datos manejados, unas 80.000 personas cruzaron la frontera española en ese periodo, lo que generó una demanda de mecanismos de colaboración más sólidos con el reino norteafricano.

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Mientras el Ejecutivo español insiste en mantener el diálogo bilateralel sector político al que pertenece Rufián ha reclamado una defensa más contundente de la soberanía nacional. Esta divergencia de opiniones ha llevado a cuestionar la eficacia de las actuales políticas de control de entradas irregulares y la cooperación con las autoridades marroquíes.

Dignidad humana vs intereses geopolíticos

Gabriel Rufián ha manifestado su desacuerdo con la narrativa que atribuye la crisis exclusivamente a una invasión o agresión exterior. Considera que es curioso cómo ciertos sectores denominan invasión a lo que él identifica como una táctica deshumanizante. Para el político, se trata de un caso donde los poderes utilizan a su propia población como carne de cañón.

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En su análisis, Rufián señala que es absurdo blanquear la actuación del rey de Marruecos, Mohamed VI. Además, compara esta dinámica con otras figuras internacionales controvertidas, mencionando a Benjamin Netanyahu y a Donald Trump. Subraya la contradicción de un gobierno que calla ante estas situaciones mientras muestra dureza en otros ámbitos.

Contexto electoral y proyección futura

Las declaraciones de Rufián resuenan especialmente en el ambiente electoral de cara al 29 de noviembre. El expresidente del GAD3, Narciso Michavila, y otros expertos han comentado la posición del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y la expectativa sobre Pedro Sánchez. La percepción pública sobre la gestión fronteriza podría incidir en los resultados de las próximas elecciones generales.

Además, Rufián ha anticipado implicaciones a largo plazo vinculadas a eventos deportivos internacionales. Vaticinó con resignación que la final de la Copa Mundial de la FIFA 2030, coanfitrionada por España y Marruecos, se celebrará en territorio marroquí. Esta previsión refuerza su argumento sobre la asimetría en las relaciones diplomáticas y los intereses estratégicos en juego.