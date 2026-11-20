El líder de ERC declara a Alberto Núñez Feijóo como ganador del debate frente a Pedro Sánchez, criticando la preparación del jefe del ejecutivo y defendiendo sus propuestas de vivienda.

Gabriel Rufián, líder de Esquerra Republicana de Catalunya, ha emitido un veredicto claro sobre el debate electoral que enfrentó al jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, y al presidente de la Junta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo. El político republicano no dudó en proclamar la victoria de su colega del Partido Popular antes incluso de que concluyera el encuentro televisivo, identificando un fallo estratégico grave en la conducción del debate por parte del presidente saliente.

Análisis del desempeño de Pedro Sánchez

Rufián no perdió el tiempo en sus comentarios y dirigió sus críticas directamente hacia la forma en que Pedro Sánchez gestionó los enfrentamientos verbales. El líder republicano argumentó que ser superado de manera tan contundente en un debate público indica una falta de preparación o una mala asesoría por parte del equipo del candidato socialista, sugiriendo que ambas circunstancias podrían ser ciertas simultáneamente.

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El titular del Ejecutivo, Pedro Sánchez, no logró defenderse eficazmente de los ataques directos que recibió durante el cara a cara. Para Rufián, la incapacidad de responder con la misma contundencia demostró una debilidad táctica que permitió a Alberto Núñez Feijóo dominar el ritmo y los términos de la confrontación, estableciendo una narrativa favorable para el PP.

La posición del candidato Alberto Núñez Feijóo

Por otro lado, el líder del Partido Popular recibió una advertencia directa sobre su estilo retórico durante el debate. Rufián señaló que sería conveniente que Alberto Núñez Feijóo recordara su condición de candidato a la presidencia del Gobierno y no la de un tertuliano de televisión, donde los discursos pueden ser más librepensadores.

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El republicano enfatizó que presentar diagnósticos económicos y sociales sin acompañarlos de propuestas concretas carece de utilidad electoral, especialmente cuando el candidato del PP ha sido una figura central en la gestión de las problemáticas actuales. Esta distinción entre criticar y proponer soluciones fue un punto clave que Rufián elevó por encima de las generales discusiones ideológicas.

Propuestas sobre el mercado de la vivienda

Aprovechando el momento político, Gabriel Rufián introdujo su propia visión sobre la crisis de vivienda, atacando directamente las posturas tradicionales. El político de ERC afirmó que aumentar la construcción de pisos sin intervenir en el mercado para frenar la acumulación de propiedades solo beneficia a quienes ya poseen activos, enriqueciéndolos aún más.

El líder republicano advirtió que la falta de valentía política para regular la especulación inmobiliaria acabará perjudicando gravemente a las fuerzas de izquierda. Esta intervención no solo servía como crítica a sus rivales, sino como una presentación clara de su ideario para las futuras negociaciones de gobierno tras las elecciones generales.