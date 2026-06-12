Tulsi Gabbard anula dos evaluaciones que desestimaban la existencia del síndrome de La Habana, provocando polémica en la comunidad de inteligencia y reavivando la discusión sobre la posible implicación de Rusia en los incidentes de salud de diplomáticos estadounidenses. La medida se produce justo antes de su salida del cargo, mientras el presidente Trump propone a Jay Clayton como su sucesor.

En una de sus últimas decisiones como directora de la Inteligencia Nacional , Tulsi Gabbard anuló dos informes de inteligencia elaborados durante la administración Biden que describían con escepticismo la existencia del llamado "síndrome de La Habana".

Este trastorno, que afecta a diplomáticos, agentes de la CIA y otros funcionarios estadounidenses en el extranjero, ha dividido durante años a la comunidad de inteligencia y a los legisladores. En un memorando remitido a todas las agencias, la Oficina de la Directora de Inteligencia Nacional señaló que los informes omitieron de forma selectiva datos relevantes, suprimieron análisis alternativos, se fundamentaron en un estudio médico cuya ética ha sido cuestionada y limitaron la recolección de información para sostener una línea analítica basada en la ausencia de pruebas concluyentes.

La medida se produce cuando Gabbard está próxima a dejar el cargo a finales de mes, lo que genera incertidumbre sobre si la revocación de dichos documentos abrirá una nueva investigación sobre los llamados "incidentes anómalos de salud" (IAS).

"Esta es una noticia trascendental para la comunidad de víctimas de IAS, para la integridad analítica y para el pueblo estadounidense", declaró el representante republicano Rick Crawford, de Arkansas y presidente de la Comisión de Inteligencia de la Cámara, calificando las evaluaciones como "defectuosas, fraudulentas y manipuladas" y señalando el daño causado a los oficiales que sirvieron al país. El origen del síndrome se remonta a finales de 2016, cuando diplomáticos estadounidenses en La Habana informaron síntomas compatibles con traumatismos craneoencefálicos, como vértigo, dolores de cabeza intensos y problemas cognitivos.

Desde entonces, casos similares se han registrado en varias partes del mundo, lo que ha llevado a la comunidad de inteligencia y al Departamento de Defensa a intentar determinar si los afectados fueron víctimas de un ataque dirigido por un poder extranjero. Funcionarios de alto nivel declararon públicamente que no existían pruebas suficientes para atribuir los incidentes a una nación adversaria, mientras que las víctimas insistieron en que el Gobierno había ignorado evidencias que señalaban a Rusia como responsable.

Las dos evaluaciones eliminadas por Gabbard ilustran la complejidad que enfrentan los analistas para diagnosticar la causa subyacente; una de ellas, de 2023, concluía que no se había podido vincular ningún caso a un adversario y consideraba improbable que la enfermedad fuera producto de una campaña dirigida. En enero de 2025, la comunidad de inteligencia mantuvo que era muy improbable que un agente extranjero fuera la causa, aunque un funcionario de la Oficina del Director reconoció que no se podía descartar esa posibilidad en algunos casos aislados.

La polémica ha alimentado un clima de descontento entre los afectados, muchos de los cuales afirman tener pruebas irrefutables de la participación rusa y han visto sus carreras truncadas por la gravedad de los síntomas. Otros analistas sostienen que la diversidad de manifestaciones clínicas dificulta atribuirlas a una única fuente.

Bill Burns, exdirector de la CIA bajo la presidencia de Joe Biden, asumió con la convicción de que la inteligencia descubriría la responsabilidad rusa y puso en marcha una investigación amplia. Sin embargo, con el paso del tiempo y la falta de evidencia definitiva, su postura se fue moderando.

En medio de este escenario, el presidente Donald Trump nominó al fiscal federal del Distrito Sur de Nueva Nueva York, Jay Clayton, para ocupar el puesto que dejará Gabbard, lo que añade un nuevo elemento de incertidumbre sobre la dirección futura de la inteligencia nacional y la gestión de los incidentes de salud anómalos





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