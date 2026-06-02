Gómez del Pilar y Castaño brillan en la plaza de toros

La corrida de toros fue una pelea emocionante que puso a los espectadores en vilo. El torero Gómez del Pilar demostró su habilidad y valentía lidiando con toros de alta calidad y complicados. El toro Minutero propinó una grave cornada a Rubén Sánchez, un torero experimentado, que sufrió una lesión grave en el hueco poplíteo y un traumatismo facial.

El torero Gómez del Pilar demostró su habilidad y valentía en la plaza de toros , lidiando con toros de alta calidad y complicados. En la corrida, el toro Minutero propinó una grave cornada a Rubén Sánchez, un torero experimentado, que sufrió una lesión grave en el hueco poplíteo y un traumatismo facial.

El toro Buenacara, de la ganadería de José Escolar, fue un desafío para el torero Gómez del Pilar, que logró humillarlo con bravura y dibujar muletazos al natural. El torero Damián Castaño también demostró su habilidad en la plaza, lidiando con toros complicados y logrando descabellos y estocadas cortas. La corrida fue una pelea emocionante que puso a los espectadores en vilo





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