El jugador Michael Dome-Bemwin, de 29 años, enfrenta cargos por supuestamente huir sin pagar en varios restaurantes de alta categoría en zonas exclusivas de Londres, acumulando miles de libras en deudas. Compareció en tribunal y negó todos los cargos.

Michael Dome-Bemwin , futbolista de 29 años del Greengate District FC, habría huido de un restaurante en varias ocasiones dejando facturas impagadas. Los informes indican que entre el 29 de enero y el 23 de abril de 2026, el jugador acumuló deudas en varios restaurantes de lujo de las zonas de Kensington, Chelsea y Westminster, en Londres .

En uno de esos establecimientos, se habría servido alcohol premium como whisky Acqua Panna junto con agua sin gas, con un coste de 356 libras esterlinas. Además, consumió siete jarras de cerveza por 70 libras y otros 408 libras en comida y bebida en otro restaurante de alta cocina. En dos locales diferentes de Kensington y Chelsea, realizó pedidos separados: 362 libras en comida y 3.278 libras en bebida, sumando un total de 3.522 libras en esa ocasión.

La cifra global de todas las facturas no pagadas asciende a 2.047 libras esterlinas, aproximadamente 2.300 euros, según la conversion mencionada. Tras estos incidentes, Dome-Bemwin tuvo que comparecer ante el Tribunal de Magistrados de Westminster, donde ha negado los seis cargos que se le imputan por no abonar dichas cuentas.

El futbolista tiene un historial en clubes ingleses de categorías inferiores, habiendo jugado para el Braintree Town de la National League y el Brentwood Town de la Isthmian League Premier Division. Este caso ha generado atención mediática debido a la naturaleza repetitiva de las acciones y al estatus del acusado como deportista profesional. La justicia británica tramita el proceso y se espera una fecha para el juicio definitivo





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