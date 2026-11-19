El volumen de M&A en España cayó un 7% interanual en octubre a 5.088 millones. La paralización electoral hasta 2027 reduce la inversión extranjera directa y la actividad del mercado.

El mercado de fusiones y adquisiciones (M&A) en España registró una contracción significativa durante el mes de octubre, cerrando con un volumen total de 5.088 millones de euros. Esta cifra representa una disminución del 7% en comparación con el mismo período del año anterior, situándose como el tercer dato más bajo observado durante los últimos doce meses. La principal causante de este enfriamiento abrupto fue la incertidumbre generada por la convocatoria de las elecciones generales para el 29 de noviembre, un evento que obligó a la mayoría de las entidades a suspender sus negociaciones estratégicas.

Paralización Electoral Frena Operaciones M&A

La confirmación de la fecha electoral para el 29 de noviembre provocó que prácticamente todas las negociaciones en curso quedaran paralizadas. Las partes involucradas prefirieron esperar a la formación del nuevo Ejecutivo, previsto para principios de 2027, antes de comprometerse con cierres definitivos. Según el informe elaborado por TTR Data, esta espera ha frenado el flujo normal de operaciones, anticipando que la actividad podría no reactivarse completamente hasta que se resuelva el panorama político nacional. Esta cautela generalizada impactó directamente en el ritmo de cierre de transacciones, reduciendo drásticamente la actividad mensual.

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Desempeño Anual y Transacciones Destacadas del Mes

En el acumulado correspondiente a los primeros diez meses de 2026, el valor agregado de las transacciones se situó en 81.328 millones de euros, lo que supone un descenso del 3,3% frente a los 106.951 millones registrados en el mismo periodo de 2025. Dentro de la actividad de octubre, la operación de mayor envergadura fue la adquisición del 7% del capital social del Banco Sabadell por parte del Grupo BPCE, por un importe de 1.186 millones de euros. Le siguió la compra del 45% de mAbxience por parte de Fresenius, con un valor de 750 millones de euros. Estos dos movimientos concentraron una parte significativa del volumen mensual, destacando también la compra de Fresenius por 750 millones como un movimiento clave.

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Flujos de Inversión Extranjera y Actividad Geográfica

La estructura de la inversión extranjera directa (IED) muestra flujos diferenciados entre la entrada y salida de capital. En el primer semestre de 2026, la IED bruta alcanzó los 12.446 millones, aunque las desinversiones por 9.038 millones redujeron la inversión neta. Por otro lado, el valor de las operaciones de M&A en España refleja movimientos internacionales considerables. Las compras de empresas españolas en el extranjero llegaron a los 28.519 millones, lideradas por Estados Unidos con 14.254 millones, seguidas de Reino Unido con 4.000 millones y Francia con 2.996 millones. Las inversiones de compañías extranjeras en España totalizaron 32.578 millones, con aportaciones principales de Estados Unidos (8.919 millones), Alemania (7.148 millones) y Francia (4.135 millones).

Impacto en el Sector Legal y Perspectivas Futuras

La actividad legal vinculada a estas transacciones sigue siendo un sector clave, con firmas como Freshfields, Jones Day, A&O Shearman y Uría Menéndez liderando el M&A en España durante 2025. Los fondos y bancos de inversión esperan que el mercado se reactiven finalmente en 2026, tras cuatro años de frenazo relativo. Sin embargo, si no se reactiva la contratación pronto, el año terminará con descensos anuales que podrían afectar la captación de capital. Los inversores foráneos muestran mayor cautela, lo que podría disminuir los flujos brutos y aumentar la incertidumbre en la planificación estratégica de las empresas nacionales que buscan expansión internacional o consolidación local.