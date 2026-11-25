La demanda de datos impulsa la inversión en reactores nucleares. Startups como Helion y Commonwealth Fusion Systems atraen miles de millones en valoraciones para 2026.

La carrera por la energía limpia y de alta densidad está acelerándose con una fuerza sin precedentes, posicionando a las empresas de fusión y fisión nuclear como protagonistas en el mercado global de capital de riesgo. Para el año 2026, el sector energético ha experimentado un crecimiento explosivo, con nueve nuevas compañías nucleares alcanzando el estatus de unicornios, lo que representa una inversión total de 19.100 millones de dólares. Esta cifra constituye más de un tercio del valor total del sector, evidenciando un cambio radical en la estrategia de los inversores que buscan soluciones sostenibles y fiables para la infraestructura tecnológica moderna.

El motor detrás de la revolución nuclear

El detonante principal de esta ola de inversión es la crisis energética provocada por la explosión de la inteligencia artificial. La Agencia Internacional de la Energía (AIE) ha advertido en su última Perspectiva Mundial de Energía que los centros de datos podrían duplicar su consumo de electricidad para el año 2030. Este apetito insaciable por la potencia de cómputo está llevando a las fuentes de energía convencionales al límite de su capacidad, creando un vacío que solo la energía nuclear parece capaz de llenar de manera eficiente.

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Las energías renovables tradicionales, como la eólica y la solar, enfrentan desafíos significativos de intermitencia. Como señala el análisis de BestBrokers, estas fuentes no pueden mantener funcionando un centro de datos de manera ininterrumpida las 24 horas del día. Por esta razón, los gigantes tecnológicos están volcando sus recursos en la energía nuclear, una solución que ofrece la estabilidad y la densidad energética necesarias para alimentar la próxima generación de servidores e inteligencia artificial.

Valuaciones millonarias y líderes del mercado

Un examen detallado de la lista de startups privadas del Crunchbase Unicorn Board, recopilada por BestBrokers, revela que existen 15 empresas nucleares a nivel mundial con una valoración de al menos 1.000 millones de dólares. Entre estas, 9 se consolidaron como unicornios únicamente en 2026. La fusión nuclear domina este panorama de alta valuación, representando 10 de los 15 unicornios nucleares con un valor combinado de 37.700 millones de dólares. Esta tecnología, aunque prometedora, ha tardado décadas en llegar a este punto de madurez comercial.

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En la cúspide de este mercado se encuentra Helion, una empresa de Estados Unidos valorada en 10.000 millones de dólares. Helion ha logrado un hito histórico al aceptar suministrar electricidad a Microsoft desde su primera central eléctrica, validando la viabilidad comercial de la fusión. Le sigue Commonwealth Fusion Systems, también de Estados Unidos, con una valoración de 3.000 millones de dólares, donde Google se ha comprometido a comprar energía, firmando contratos a largo plazo que garantizan la viabilidad financiera de estos proyectos.

Otras empresas destacadas incluyen una startup china de fusión valorada en 2.000 millones de dólares y otra de fisión en Estados Unidos con la misma valuación. La lista continúa con una startup china de fusión valorada en 1.600 millones de dólares, otra estadounidense de fusión con 1.500 millones, y una tercera china con 1.000 millones de dólares. Estas cifras demuestran que la inversión no se limita a Occidente, sino que es un esfuerzo global para dominar la próxima frontera energética.

El auge europeo y la competencia asiática

Estados Unidos alberga 9 de las 15 empresas nucleares más valiosas, seguido de cerca por China con 4 empresas y Alemania con 2. Este liderazgo estadounidense se ve reforzado por la entrada vigorosa de Europa, especialmente en el campo de la fusión. Seis de las 10 startups de fusión se convirtieron en unicornios en 2026, lideradas por la alemana Proxima Fusion, alcanzando una valoración de 2.700 millones de dólares.

Proxima Fusion, con sede en Múnich, alcanzó esta impresionante valoración en julio tras recaudar 411 millones de euros de inversores estratégicos, entre los que se incluyen Google y el gigante energético RWE. Esta operación destaca como un modelo de colaboración público-privada que combina el conocimiento científico europeo con la financiación de tecnológicas globales. Alemania no se detiene ahí, pues otra desarrolladora de fusión, Focused Energy con sede en Darmstadt, también ha entrado en la lista de unicornios.

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Focused Energy, especializada en fusión láser, fue valorada en 1.000 millones de dólares después de recaudar 240 millones de dólares en mayo. Esta ronda se reporta como la mayor de Serie A en la industria de la fusión hasta la fecha. La capacidad de estas startups europeas para atraer capital internacional indica que la competencia por la supremacía tecnológica en energía nuclear es feroz y multilateral, desafiando el dominio tradicional de los mercados anglosajones.

Perspectivas futuras y viabilidad comercial

El análisis de Stanislava Savisheva, de BestBrokers.com, subraya que la fusión lleva 30 años en el horizonte, pero empresas como Helion y Commonwealth Fusion Systems están construyendo ahora sus primeros reactores reales. La frase de que la fusión está a 30 años de distancia se está quedando obsoleta frente a las inversiones actuales. A pesar de que el carbón sigue siendo demasiado contaminante, la necesidad de energía basal constante está empujando a las empresas tecnológicas a optar por la energía nuclear como la única alternativa viable.

En total, en 2026, 260 empresas privadas han superado la marca de valoración de 1.000 millones de dólares para convertirse en unicornios. La inteligencia artificial representa la mayor parte, con 64 nuevos unicornios que conforman el 24,6% del total, seguida de la robótica con 30 empresas y fintech con 22. La energía nuclear, junto con la salud y la biotecnología, se posiciona como el cuarto sector más activo, con 20 nuevos unicornios cada uno.

Este equilibrio sectorial demuestra que, aunque la IA domina la narrativa pública de las startups, la infraestructura física necesaria para soportar dicha inteligencia está recibiendo una atención y financiación igualmente masivas. La convergencia de datos masivos, potencia de cómputo y energía nuclear de fusión y fisión está creando un nuevo ecosistema económico. Los inversores no solo están apostando por la tecnología del software, sino por la capacidad de generar la electricidad que la hace posible, asegurando que el crecimiento exponencial de la inteligencia artificial tenga una base energética sostenible y escalable.