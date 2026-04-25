Fusión Sorpresiva: Deutsche Telekom y T-Mobile se Unen en una Operación sin Precedentes

Las fusiones de Deutsche Telekom y T-Mobile, junto con la de Puig y Estée Lauder, marcan un cambio en las estrategias empresariales globales, desafiando las expectativas y generando un nuevo panorama en sectores clave como las telecomunicaciones y la cosmética. La operación de Deutsche Telekom, con implicaciones políticas significativas, podría crear la mayor empresa de telecomunicaciones del mundo.

El año ha comenzado con un tipo de operación empresarial que no se había anticipado, y de las que existen pocos precedentes. Apenas un mes después del anuncio de las negociaciones para la integración de la empresa catalana de cosmética y perfumes Puig con la estadounidense Estée Lauder , se ha revelado la fusión entre la teleco alemana Deutsche Telekom y la estadounidense T-Mobile .

Es notable que estos movimientos ocurran en un contexto donde Donald Trump busca distanciarse de Europa, una postura que podría incluso afectar a la OTAN. Ambas operaciones comparten la característica de ser fusiones entre grandes empresas del mismo sector, ubicadas en Estados Unidos y Europa, lo que implica que las sinergias derivadas del ahorro de costes no se centran en el cierre tradicional de plantas de producción o puntos de venta.

Además, las empresas involucradas cotizan en sus mercados de origen –la Bolsa de Nueva York y los mercados europeos– y se espera que la nueva entidad resultante continúe cotizando en ambos. Estas son fusiones, a diferencia de adquisiciones puras, como la reciente compra de Webster Bank por Banco Santander. Al revisar los informes de perspectivas para 2026 elaborados por bancos de inversión, este tipo de integraciones no se consideraban entre las más probables.

De hecho, lo que se preveía y aún se espera es la fusión entre grandes compañías europeas, con el objetivo de aumentar su tamaño y competitividad frente a sus contrapartes estadounidenses y chinas, tal como se propuso en los informes estratégicos de Mario Draghi y Enrico Letta, comisionados por la Comisión Europea y el Consejo Europeo, respectivamente. Las dos operaciones actuales responden a circunstancias distintas.

La primera involucra a empresas de cosmética y perfumería, un sector no considerado estratégico, y ambas están controladas por sus familias fundadoras, Lauder y Puig, quienes mantienen el nombre de las compañías. La segunda transacción, en cambio, se da en un sector tan estratégico que los gobiernos están retomando la participación en las empresas de telecomunicaciones, como se ha visto en Italia y España.

Deutsche Telekom ya posee una participación del 53% en T-Mobile US, el tercer operador de telefonía móvil en Estados Unidos, después de AT&T y Verizon. Para integrar ambas empresas, se crearía una sociedad holding que sería propietaria de la compañía en Norteamérica y Europa, y se ofrecería a los accionistas de ambas empresas el canje de sus acciones por acciones de la nueva entidad.

El Estado alemán, con cerca del 30% de Deutsche Telekom, seguiría siendo el principal accionista, ya que esta sociedad posee la mayoría de T-Mobile US. Por lo tanto, la operación tiene importantes implicaciones políticas, ya que representa un paso decisivo para crear la mayor empresa de telecomunicaciones del mundo, con el gobierno alemán como accionista principal. Todo esto ocurre bajo la presidencia de Donald Trump, cuyo lema central es America First.

Este lema, que tuvo especial resonancia entre las dos guerras mundiales, cuando Estados Unidos combatió contra Alemania y fue defendido por quienes abogaban por una Norteamérica neutral, ajena a los conflictos europeos, ha sido recuperado por Trump como símbolo de un Estados Unidos imperialista, nada neutral, que menosprecia a Europa. La incursión de Deutsche Telekom en Estados Unidos se produjo en 2001, al inicio del primer mandato de George W. Bush, con la adquisición de VoiceStream y Powertel por 50.700 millones de dólares.

En 2011, se llegó a un acuerdo con AT&T, que ofrecía 39.000 millones de dólares, lo que implicaría pérdidas significativas para los alemanes. AT&T retiró la oferta debido a las objeciones de las autoridades de competencia y tuvo que compensar a los alemanes con 4.000 millones de dólares. Dos años después, integró una compañía más pequeña, MetroPCS, y salió a Bolsa. En 2020, se fusionó con su competidor Sprint, lo que provocó un aumento considerable de su valor.

Los alemanes lamentaron esta operación durante más de una década, pero ha resultado ser su salvación. Deutsche Telekom ha logrado evitar el desplome bursátil que han sufrido sus colegas de los antiguos monopolios europeos gracias, precisamente, a la operación en Estados Unidos. En los últimos diez años, la compañía alemana se ha revalorizado casi un 150%, en comparación con una caída del 6% de Telefónica.

Actualmente, T-Mobile US tiene una capitalización bursátil de más de 210.000 millones de dólares (unos 180.000 millones de euros), superando a su matriz alemana, que vale 132.000 millones de euros. Por lo tanto, el mercado estaría valorando la participación de la compañía alemana en alrededor de 100.000 millones, considerando que su 53% implica el control de la sociedad, mientras que el resto de sus negocios en Alemania y Europa del Este valdrían los 32.000 millones restantes





CincoDiascom / 🏆 4. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Fusiones Deutsche Telekom T-Mobile Puig Estée Lauder Telecomunicaciones Cosmética Economía Negocios Trump

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

No son rehenes de Israel torturados, es la escena de una películaEn redes circula un vídeo de personas semidesnudas atadas al techo junto a mensajes que aseguran que son rehenes de Israel siendo torturados, pero es un bulo

Read more »

No es un soldado israelí decapitando una estatua de Cristo, es una imagen creada con IADifunden una foto de un uniformado con un hacha junto a una estatua sin cabeza y dicen que es un soldado israelí decapitando una talla de Cristo, pero es IA

Read more »

Fallece Juan Alcaraz, fundador de AllfundsEl fundador y ex consejero delegado de Allfunds, Juan Alcaraz, ha fallecido a los 54 años. Alcaraz fundó la empresa hace más de 25 años y la lideró hasta su venta a Deutsche Börse por 5.300 millones de euros. Se destaca su visión, compromiso y labor filantrópica.

Read more »

Ruud explica cómo ha sido su proceso de recuperación junto a Rafa NadalEl noruego ha recurrido a Rafa para recuperarse de la lesión en la pierna que lo apartó de Montecarlo, para lo que ha viajado a Mallorca.

Read more »

El CEO de Deutsche Telekom se prepara para la batalla por cerrar una megafusión en Estados UnidosMientras las figuras más importantes del sector de las telecomunicaciones se reunían en Bruselas el pasado septiembre para la conferencia anual de la industria, la ausencia del...

Read more »

El CEO de Deutsche Telekom se prepara para la batalla por cerrar una megafusión en Estados UnidosMientras las figuras más importantes del sector de las telecomunicaciones se reunían en Bruselas el pasado septiembre para la conferencia anual de la industria, la ausencia del...

Read more »