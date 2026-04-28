Fusión Deutsche Telekom - T-Mobile: Inquietud en los Mercados y Obstáculos en el Horizonte

Las noticias sobre la posible fusión entre Deutsche Telekom y T-Mobile han provocado una caída en el valor de las acciones de ambas compañías, generando preocupación en los mercados financieros debido a los desafíos financieros, estratégicos y políticos que enfrenta la operación.

La posibilidad de una fusión entre Deutsche Telekom y T-Mobile , la operadora estadounidense donde ya posee una participación mayoritaria del 53%, ha generado inquietud en los mercados financieros y ha provocado una caída en el valor de las acciones de ambas compañías.

Durante la última semana, Deutsche Telekom ha experimentado un descenso del 8,6% en sus acciones, mientras que T-Mobile ha visto una disminución del 7,6%. Esta reacción negativa se debe, en gran medida, a las preocupaciones sobre los términos financieros y estratégicos de la posible operación, así como a las posibles implicaciones políticas que podrían surgir.

Según el analista Polo Tang de UBS, la cotización de Deutsche Telekom se ha visto afectada por la incertidumbre en torno a la prima que la empresa alemana podría tener que pagar a los accionistas minoritarios de T-Mobile para convencerlos de apoyar la fusión. Por otro lado, en el caso de T-Mobile, la incertidumbre se centra en la estructura final de la operación y el temor de los accionistas minoritarios a verse obligados a formar parte de un conglomerado más grande con negocios en Europa que podrían ser menos rentables que sus operaciones actuales en Estados Unidos.

La complejidad de la situación se agrava por diversos obstáculos que podrían impedir la concretización del acuerdo. Uno de los principales desafíos es de naturaleza financiera. Deutsche Telekom actualmente cotiza con un descuento en comparación con T-Mobile. Para lograr la aprobación de los accionistas minoritarios de T-Mobile, sería necesario ofrecer una prima atractiva sobre el precio actual de las acciones de la operadora estadounidense o realizar un pago en efectivo, lo que podría complicar significativamente las finanzas de la fusión.

Además, existe una consideración estratégica importante: T-Mobile podría beneficiarse más de una integración con un operador de cable en Estados Unidos para competir eficazmente en un mercado de telecomunicaciones cada vez más convergente. La fusión con Deutsche Telekom podría retrasar esta posible integración, aunque a su vez le proporcionaría una mayor escala para negociar en el futuro.

No obstante, la dimensión política de la operación no puede ser ignorada. El gobierno alemán y la entidad financiera pública KfW, que en conjunto poseen un 28% de Deutsche Telekom, podrían oponerse a la fusión si consideran que diluye su posición de influencia o si se establece una sociedad matriz en un país europeo con una baja presión fiscal para evitar impuestos en Alemania. La posible creación de una estructura fiscalmente ventajosa podría generar controversia y oposición política.

Además, desde Washington, la administración estadounidense podría mostrarse recelosa ante un mayor control alemán de T-Mobile, especialmente considerando el enfoque proteccionista y el activismo empresarial del expresidente Donald Trump. Los analistas de UBS señalan que las tensiones previas entre los gobiernos de Estados Unidos y Alemania podrían representar una barrera significativa para la aprobación de la fusión, a pesar de que la administración republicana aprobó en 2020 la unión de T-Mobile y Sprint.

Si la fusión finalmente se materializa, se espera que sea una de las más grandes en la historia, con una capitalización conjunta estimada en 315.000 millones de euros, según estimaciones de Bank of America. Técnicamente, este valor correspondería al importe si se crea una sociedad matriz que adquiere las dos empresas.

Sin embargo, si Deutsche Telekom opta por comprar directamente el 47% restante de T-Mobile, la transacción rondaría los 100.000 millones de euros, dependiendo del precio final acordado. Esta cifra sería inferior a otras fusiones históricas, como la adquisición de Mannesmann por Vodafone y la de Time Warner por AOL, ambas realizadas antes del estallido de la burbuja puntocom en el año 2000, que superaron los 150.000 millones de dólares.

El monto de la operación sería más comparable a la compra de Warner Bros por Paramount Skydance. La incertidumbre persiste y el futuro de esta posible fusión sigue siendo incierto, dependiendo de la resolución de los desafíos financieros, estratégicos y políticos que enfrenta





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