Funeral en Toledo por las 69 víctimas del accidente ferroviario de Urda

Los Reyes de España presiden en la Catedral de Toledo el funeral por las 69 víctimas del accidente ferroviario de Urda, con la ausencia de Pedro Sánchez.

La Catedral de Toledo acoge el funeral en memoria de las 69 víctimas del accidente ferroviario de Urda, al que asisten los reyes de España, Felipe VI y Letizia. La ceremonia religiosa comenzará a las 19:00 horas y estará presidida por el arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves.

El acto se celebra en la capital castellanomanchega por el choque entre dos trenes ocurrido en Urda, en la provincia de Toledo, el 28 de octubre. La cita reúne a representantes del Gobierno, de la Junta de Castilla-La Mancha y de varias administraciones, pero está marcada por la ausencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

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Asistentes al funeral en la Catedral de Toledo

Los reyes de España asistirán al funeral junto al vicepresidente primero del Gobierno, Carlos Cuerpo. También acudirán las ministras de Defensa, Margarita Robles, y de Educación, Milagros Tolón, además de las titulares de Vivienda y de Sanidad.

Entre las autoridades autonómicas y locales figuran el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, el presidente de las Cortes Autonómicas, Pablo Bellido, y el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez. Asimismo asistirá el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, junto a varios presidentes autonómicos.

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No acudirá el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que sigue desde el Centro de Emergencias 1-1-2 la situación en el sur de Ávila. Por ello, su ausencia responde a una emergencia en otra comunidad y no a una decisión sobre la tragedia de Urda.

Posiciones políticas tras la ausencia de Sánchez

El presidente del Partido Popular en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, calificó de vergonzosa la ausencia de Pedro Sánchez en el funeral. Núñez afirmó que, ante una tragedia de esta magnitud, el jefe del Ejecutivo no debía faltar, y sostuvo que el presidente del Gobierno no está a la altura.

Por su parte, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, defendió que el Gobierno estará en todos los actos de duelo, como este funeral. Torres trasladó la solidaridad del Ejecutivo con las familias y amigos de los fallecidos y deseó la recuperación de los heridos.

Desde el Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla-La Mancha, su presidente, Ángel Tomás Godoy, señaló que la misa es un día de homenaje, de empatía y de unidad. García-Page, por su parte, sostuvo que el mejor homenaje es aprender lo que no debió ocurrir, porque nunca debió pasar.

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Huelga de maquinistas de Renfe y servicios mínimos

El Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf) convocó una huelga de maquinistas del grupo Renfe, un día después del choque en Urda, por el incumplimiento de los compromisos adquiridos. El sindicato reclama un cambio estructural en la seguridad ferroviaria y mejoras en las condiciones laborales del personal de conducción.

Los servicios mínimos previstos para Cercanías oscilaban entre el 75% en hora punta y el 50% el resto del día. En Media Distancia se establece una media del 65%, en Alta Velocidad y Larga Distancia del 72% y en Mercancías del 20%.

Renfe informará a los viajeros afectados mediante un SMS o un correo electrónico, a partir de los datos asociados a su reserva. Cercanías ha recomendado a los usuarios buscar medios alternativos, ya que el servicio se verá muy afectado.