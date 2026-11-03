Fundación Siglo propone el 9 de enero para reprogramar la obra censurada en Valladolid

La Fundación Siglo ofrece el 9 de enero como nueva fecha para la pieza sobre Federico García Lorca, suspendida por obras urgentes en el Teatro Experimental Álvaro Valentín.

La Fundación Siglo para el Turismo y las Artes de Castilla y León ha propuesto oficialmente el 9 de enero como la nueva fecha para representar la obra teatral 'Federico. No hay olvido, ni sueño: carne viva'. Esta propuesta busca resolver la controversia generada tras la suspensión del espectáculo programado originalmente para el pasado 24 de octubre en Valladolid, un evento que fue interrumpido debido a la ejecución urgente de obras de mantenimiento en el recinto escénico.

Propuesta oficial y justificación técnica

Rebeca Arroyo, directora general de la Fundación Siglo, confirmó este martes que se ha ofrecido lo que considera ser la primera fecha disponible para llevar a cabo la representación. La institución, dependiente de la Consejería de Cultura y Turismo de la comunidad autónoma, mantiene a la espera de una respuesta formal por parte de la compañía teatral Proyecto 43-2. Arroyo declaró durante una rueda de prensa en Valladolid que su organización está abierta a considerar cualquier otra alternativa, aunque insiste en que han cumplido con sus obligaciones al presentar esta opción inicial.

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La responsable de la fundación defendió la decisión de suspender el evento original argumentando que las obras de remodelación del Teatro Experimental Álvaro Valentín eran inaplazables desde el punto de vista técnico. Este teatro es uno de los tres recintos escénicos y de conciertos que forman parte del Centro Cultural Miguel Delibes (CCMD). Las intervenciones necesarias incluyen el arreglo del suelo del escenario y la mejora de los camerinos para garantizar una mayor intimidad para los artistas, trabajos avalados previamente por técnicos especializados.

Seguridad priorizada sobre la programación cultural

La prioridad absoluta de la gestión pública en este caso ha sido garantizar la seguridad física de todos los usuarios del espacio cultural. Rebeca Arroyo explicó expresamente que no se permitirán riesgos para los alumnos de la Escuela Superior de Arte Dramático de Castilla y León (ESAD), quienes utilizan las instalaciones para ensayar habitualmente. Asimismo, se buscaba proteger la integridad de los espectadores que asistirían a las funciones dentro del ciclo 'Teatro en el Delibes, VI Comunidad a Escena', un programa gestionado por la Consejería de Cultura bajo la dirección de Alberto Díaz Pico.

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La directora general achacó la urgencia de estas reparaciones a la demora experimentada en la tramitación administrativa del presupuesto destinado a las obras, un proceso que había comenzado a planificarse desde junio. A pesar de que las entradas ya habían sido vendidas para la fecha del 24 de octubre, la administración consideró que la necesidad de adecuar el espacio superaba la continuidad de la programación artística inicialmente prevista.

Reacción de la compañía y resolución inmediata

La suspensión abrupta, anunciada quince días antes del estreno mediante la palabra 'CANCELADO' en mayúsculas en la web del centro cultural sin mayores explicaciones, provocó una fuerte reacción por parte de la compañía Proyecto 43-2. Dirigida por la actriz María San Miguel, la agrupación denunció ante la fiscalía la cancelación, interpretando la medida como una motivación ideológica detrás de la decisión administrativa. Sin embargo, la obra logró representarse finalmente en Valladolid el mismo día previsto, 24 de octubre, pero en una ubicación diferente.

Las funciones se trasladaron al espacio Al Norte a la Izquierda, donde se registró un lleno total en ambas sesiones celebradas ese día. La alta demanda obligó a organizar un nuevo pase adicional al día siguiente, demostrando el interés sostenido del público por la pieza sobre la vida del poeta Federico García Lorca mientras se resuelven los desacuerdos entre la gestora pública y los creadores artísticos sobre la reprogramación futura.