Fundación River lanza campaña contra la soledad en adolescentes: 'Una mirada cambia el partido'

La Fundación River, en colaboración con Mercado McCann, UNICEF y CAF, presenta una campaña para combatir la soledad y sus efectos en la salud mental de los jóvenes, destacando la importancia de la empatía y el apoyo colectivo.

La Fundación River ha lanzado la campaña 'Una mirada cambia el partido. Que nadie juegue solo', una iniciativa desarrollada en colaboración con Mercado McCann, UNICEF y CAF, que busca abordar el problema de la soledad y su impacto en la salud mental de las nuevas generaciones.

La campaña destaca por su meticuloso diseño artesanal, utilizando figuras y elementos decorativos que, a través del color, la gestualidad y las texturas, recrean escenarios familiares y transmiten con precisión las emociones de aislamiento que experimentan los protagonistas.

'Nos criamos con la frase 'Más vale solo que mal acompañado', pero existe una tercera opción y es la mejor, que es estar bien acompañado', señalaron desde Mercado McCann. La soledad en los adolescentes rara vez se hace evidente, por lo que esta campaña no solo se dirige a quienes la padecen, sino también a quienes los rodean.

'Una mirada atenta puede cambiar mucho más que un partido', afirmó Felipe Llorente, de la Fundación River Plate. Agregó que la campaña busca abordar un problema estructural con una respuesta colectiva, destacando el papel fundamental de los clubes en esta lucha. En el material audiovisual, se muestran situaciones en las que niños, niñas y adolescentes se sienten tristes, inseguros y desamparados por no saber a quién acudir.

La narrativa busca fomentar la empatía y la implicación entre iguales, ya que un simple gesto del entorno puede ser suficiente para devolver la alegría a una persona.

'Levantemos la mirada, para ver al otro y también para que nos vean. La salud mental es un tema del que debemos ocuparnos entre todos, a través del vínculo y del cuidado', manifestó Lucía de la Vega, directora de la Fundación River. La Fundación River, vinculada al club de fútbol River Plate, se dedica a promover la integración social y el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes.

Su labor se centra en la inclusión, la educación y el apoyo a la salud mental, trabajando en colaboración con diversas organizaciones para generar un impacto positivo en la comunidad





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