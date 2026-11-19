La Fundación Mutua Madrileña inaugura una exposición inmersiva sobre Miguel de Cervantes en Madrid. Un recorrido por su vida y obra en un edificio histórico remodelado con tecnología avanzada y colaboraciones de museos clave.

La Fundación Mutua Madrileña ha inaugurado oficialmente su nuevo espacio cultural en Madrid con la apertura de 'Cervantes. La gran exposición inmersiva'. Este proyecto se sitúa a escasos metros de la icónica estatua del Caballero de la Triste Figura y su fiel escudero Sancho, que preside la Plaza de España. La instalación marca el debut de un complejo cultural diseñado para ofrecer una experiencia educativa y tecnológica sin precedentes dedicada a la figura de Miguel de Cervantes.

Un edificio histórico con historia minera

El espacio expositivo ocupa una antigua sede de la Real Compañía Asturiana de Minas, un inmueble construido a finales del siglo XIX en estilo alfonsino o ecléctico monumental con clara influencia francesa. La estructura original fue concebida como un edificio multiusos que combinaba oficinas, viviendas para ingenieros y directivos, además de una gran nave trasera destinada a almacén. La remodelación ha sido una obra ambiciosa que requirió vaciar más de 12.600 metros cúbicos de tierra mientras se mantenía la estructura en suspensión mediante pilares hidráulicos.

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Las reformas han preservado elementos arquitectónicos singulares como los artesonados de zinc originales en techos de aproximadamente 400 metros cuadrados. La escalera imperial, revestida con vidrieras clasicistas de Maumejean de 1899, conecta las distintas plantas del edificio. El techo del auditorio incluye una pieza artística que complementa la atmósfera del espacio. La planta tercera alberga las oficinas de la Fundación en el ala de la calle Bailén, mientras que el ala orientada a la Plaza de España se destina a aulas y talleres educativos.

Tecnología e inmersión para explorar la vida del autor

La exposición funciona como una simbiosis entre la biografía de Cervantes y la manera en que trasladó sus vivencias a sus obras. Utiliza un gran despliegue tecnológico y realidades virtuales para sumergir al visitante en momentos clave. En la cubierta de una galera, los visitantes experimentan la batalla de Lepanto entre fuego de artillería y combates cuerpo a cuerpo. También se recrean los aposentos donde Alonso Quijano pierde la cordura y la escena de Don Quijote contra los molinos de viento.

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El desarrollo de esta experiencia de realidad virtual contó con la participación de más de 50 profesionales expertos en el área. La muestra integra rigor histórico con divulgación accesible para todos los públicos. Incluye la visita a ediciones originales de 'Don Quijote' de 1605, la posterior de la RAE a finales del siglo XVIII y grabados famosos. El panel de bienvenida muestra una vista detallada que contextualiza la historia del espacio y del autor.

Colaboraciones institucionales y visión de la fundación

El proyecto cuenta con el respaldo de instituciones de primer orden como el Museo Nacional del Prado, el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, los Museos Naval y del Ejército, la RAE, la RAH y la Biblioteca Histórica de Madrid. Esta alianza busca garantizar la calidad académica de la información presentada. El director general de la Fundación Mutua Madrileña ha destacado el equilibrio entre la investigación histórica y la innovación tecnológica.

En la planta baja se ubica el punto de recepción, tienda y cafetería en lo que era el almacén de materiales, conservando su estructura de hierro y cubierta de cristal. La planta primera recorre cronológicamente la vida del autor. Este nuevo espacio refuerza el compromiso de la fundación con la cultura en Madrid, ofreciendo una nueva puerta de entrada al legado literario universal en uno de los enclaves más simbólicos de la capital española.