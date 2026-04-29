Fuerte Enfrentamiento entre CCOO y Yolanda Díaz por la Ley de Riesgos Laborales

El sindicato CCOO acusa a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, de incumplir el acuerdo sobre la ley de prevención de riesgos laborales al aprobar solo el anteproyecto y no los reglamentos asociados. Díaz niega el incumplimiento y acusa al responsable de CCOO de 'mentir', lo que ha generado una fuerte tensión entre ambas partes.

Una fuerte tensión se ha desatado entre el sindicato Comisiones Obreras ( CCOO ) y la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz , a raíz de la aprobación del anteproyecto de ley sobre prevención de riesgos laborales .

El conflicto surge por la percepción de CCOO de un incumplimiento por parte del Ministerio de Trabajo, al aprobar únicamente el anteproyecto sin incluir los reglamentos asociados que también fueron acordados en las negociaciones con los sindicatos. Estos reglamentos, cruciales para abordar temas como el cambio climático y los riesgos psicosociales en el ámbito laboral, no se han tramitado simultáneamente, generando preocupación en el sindicato.

La situación escaló cuando la vicepresidenta Díaz acusó públicamente a Mariano Sanz, responsable de Salud Laboral de CCOO, de 'mentir' al denunciar este incumplimiento, afirmando que no existía un plazo establecido en el acuerdo firmado para la aprobación de los reglamentos. Esta acusación provocó una inmediata y contundente respuesta por parte de la Comisión Ejecutiva Confederal de CCOO, liderada por Unai Sordo, que exigió a la ministra 'una mínima prudencia' en sus declaraciones y defendió la legitimidad de la posición de Sanz como portavoz del sindicato en estas materias.

CCOO argumenta que el acuerdo alcanzado con el Ministerio de Trabajo contemplaba la aprobación paralela del anteproyecto de ley y una serie de normas de menor rango, los reglamentos, que complementarían la nueva legislación. El sindicato recuerda haber solicitado información al Ministerio sobre el avance de estos reglamentos hace quince días, sin recibir respuesta alguna.

La aprobación del anteproyecto por parte del Consejo de Ministros se conoció a través de los medios de comunicación, lo que aumentó la frustración de CCOO. Además, el sindicato subraya que los reglamentos en cuestión no requieren necesariamente la aprobación previa del anteproyecto de ley, ya que se trata de modificaciones de órdenes ministeriales existentes o de la aprobación de reales decretos urgentes, como el relativo a la protección de los trabajadores frente a los efectos del calor en el ámbito laboral.

CCOO también denuncia la demora en la creación de un registro de empresas y trabajadores que manipulan productos cancerígenos, un compromiso adquirido por el Ministerio de Trabajo desde febrero de 2023. Existe un temor creciente en el sindicato de que la revisión normativa de la prevención de riesgos laborales, tras más de siete años de gobierno, pueda quedar inconclusa, especialmente considerando la oposición de la patronal y su influencia en las fuerzas conservadoras en el Congreso.

La situación se complica aún más por el escaso tiempo que queda para la finalización de la legislatura. La Unión Progresista de Inspectores de Trabajo (UPIT) celebró la aprobación del anteproyecto, pero advirtió que, dada la complejidad del futuro proyecto de ley, muchos de los cambios normativos necesarios podrían realizarse a través de reales decretos.

Sin embargo, su portavoz, José Antonio Amate, expresó su preocupación por la falta de tiempo, señalando que, si los reales decretos no se aprueban en el próximo año, corren el riesgo de quedar olvidados. Esta advertencia refuerza el temor de CCOO de que la nueva legislación no se implemente completamente, dejando importantes aspectos de la prevención de riesgos laborales sin abordar.

La disputa entre CCOO y Yolanda Díaz pone de manifiesto las dificultades para alcanzar acuerdos y garantizar la implementación efectiva de las políticas laborales, especialmente en un contexto político complejo y con plazos ajustados. La falta de comunicación y la acusación pública de 'mentir' han envenenado el ambiente, dificultando aún más la posibilidad de encontrar una solución satisfactoria para ambas partes y para los trabajadores a los que representan





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