Fuendetodos celebra el regreso de Goya: Inauguración de una estatua y Fiesta Goyesca

Fuendetodos, Zaragoza, honra a Francisco de Goya con la inauguración de una estatua en bronce y la tradicional Fiesta Goyesca, con la participación de los escultores Antonio López y Andrés García Ibáñez, marcando un día histórico en la ciudad natal del pintor.

El día se presentaba histórico en Fuendetodos . Y superó las expectativas. Antonio López , junto con Andrés García Ibáñez, han desvelado la escultura en bronce, a tamaño natural, de Francisco de Goya en la ciudad natal del pintor en Fuendetodos , Zaragoza. Un Goya que se muestra de pie, con figura robusta y tono enérgico, en la plenitud de su vida, sosteniendo un sombrero de la época.

La estatua recibe a los visitantes a su casa natal y a la Sala Zuloaga, en este pequeño municipio a poco más de 40 kilómetros de Zaragoza. La escultura se ha instalado frente a la casa donde Goya vivió hasta los 6 años de edad. López y García Ibáñez, además, han participado en la recreación de varios de los lienzos más emblemáticos del genio aragonés y han desfilado en la Fiesta Goyesca en su honor. El pueblo se ha volcado orgulloso de su paisano más ilustre.\La localidad zaragozana celebró el 20 de septiembre la undécima edición de su Fiesta Goyesca, con la inauguración protagonizada por la espectacular escultura realizada por los artistas. El artista de Tomelloso, conocido por su interpretación del cuadro de las vísceras de Madrid, cumplió su promesa de instalar la escultura en la casa del pintor. El arte debe estar en la calle, defendió. Durante la Jornada Goyesca, Fuendetodos se transformó en un escenario del siglo XVIII, donde los vecinos recrearon escenas de época, desfilaron con música, participaron en talleres familiares y se sumergieron en las costumbres del siglo XVIII para revivir el ambiente en el que nació el pintor aragonés. Los escultores, como dos fuendetodinos más, fueron nombrados 'Majos de Fuendetodos 2025'. Después del desfile goyesco, la Asociación Cultural Goyescos de Fuendetodos llevó a cabo la representación del cuadro 'La era', seguida de una exhibición de baile y el reparto de migas. La representación del bautizo de Goya, con Antonio López como padrino, tuvo lugar en la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. La jornada incluyó la entrega de diplomas y fotos, junto con piñatas infantiles. Un baile en la plaza de la iglesia y la representación de una estampa de 'Desastres de la guerra' precedieron la comida popular organizada por el Consistorio, a la que asistieron unas 300 personas. La jornada festiva culminó con la actuación de la actriz aragonesa Marisol Aznar, juegos tradicionales en la pradera de San Isidro, el espectáculo musical 'Pura verbena', fuegos artificiales y el cierre a cargo del DJ Fernando Moreno.\Casi dos siglos después de su muerte, Francisco de Goya regresa a su pueblo natal. La expectación en Fuendetodos era palpable y la escultura ocupa un lugar simbólico entre la Casa Natal de Goya y la Sala Zuloaga. «Es como si estuviera esperándote para recibirte en su casa», afirmó el alcalde Enrique Salueña, destacando el esfuerzo de Antonio López, que ronda los noventa años, y su inmenso valor para el pueblo. Antonio López vivió con emoción la Fiesta Goyesca, reivindicando a Goya como «un artista total», pintor, ilustrado y amante de la música. García Ibáñez describió el encargo como una experiencia única. Emocionado, relató haber modelado la cabeza de su “santo patrón”. La pieza de 1,80 metros es el resultado de un trabajo colaborativo, recordando a los talleres renacentistas. Según Ibáñez, renunciaron a la individualidad para crear una obra conjunta





