Frutas laxantes para combatir el estreñimiento: conoce las más efectivas

Descubre las frutas laxantes más recomendadas para aliviar el estreñimiento. El coco, la frambuesa, el higo, la pera y la ciruela son ricos en fibra y mejoran el tránsito intestinal.

El estreñimiento es un problema digestivo común que afecta a muchas personas, caracterizado por deposiciones infrecuentes o dificultad para evacuar. Se considera estreñimiento cuando se defeca menos de tres veces por semana.

Las causas pueden ser múltiples, pero una de las principales es una dieta baja en fibra. Para combatirlo, es fundamental aumentar el consumo de alimentos ricos en fibra, especialmente frutas laxantes. Aquí te presentamos las más efectivas y cómo incorporarlas a tu dieta diaria. El coco es una de las frutas laxantes con mayor contenido de fibra: cada 100 gramos aporta 9 gramos de este nutriente esencial.

Además, es rico en grasas saludables que ayudan a lubricar el intestino. Puedes consumirlo fresco, rallado o en láminas, añadiéndolo a yogures, ensaladas o batidos. La frambuesa, por su parte, contiene 4,5 gramos de fibra por cada 100 gramos, lo que la convierte en una excelente opción para estimular el tránsito intestinal. También es una fuente importante de vitamina C, que fortalece el sistema inmunológico.

Consumir un puñado de frambuesas después de las comidas puede ser muy beneficioso. El higo es otra fruta laxante destacada, con 2,5 gramos de fibra por cada 100 gramos.

Además, aporta minerales como magnesio, calcio y fósforo, que contribuyen a la salud ósea y articular. Se puede comer fresco o seco, siendo los higos secos más concentrados en fibra. La pera, con 2,3 gramos de fibra por cada 100 gramos, es ideal para quienes sufren de estreñimiento. Se recomienda consumirla con cáscara, ya que allí se concentra la mayor parte de la fibra.

Por último, la ciruela (especialmente la ciruela pasa) es una de las frutas más conocidas por su efecto laxante, con hasta 6 gramos de fibra por cada 100 gramos. También contiene sorbitol, un alcohol de azúcar que actúa como laxante natural. Puedes tomar ciruelas pasas como tentempié o remojarlas en agua durante la noche y beber el líquido por la mañana. Incorporar estas frutas a tu dieta es sencillo y delicioso.

Puedes preparar macedonias, batidos, compotas o simplemente comerlas frescas. Es importante acompañar el aumento de fibra con una adecuada hidratación, bebiendo al menos dos litros de agua al día, para evitar que la fibra se acumule y empeore el estreñimiento.

Además, realizar ejercicio físico de forma regular estimula el movimiento intestinal. Si el problema persiste, consulta a un especialista para descartar otras causas. Recuerda que una alimentación equilibrada, rica en frutas, verduras y cereales integrales, es la clave para mantener un sistema digestivo saludable





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