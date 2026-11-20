Pronóstico del tiempo en España con detalles sobre la llegada del frente atlántico a Galicia y el impacto del anticiclón en el resto del país.

La situación meteorológica en la península ibérica y Baleares está marcada por una lucha entre dos sistemas atmosféricos opuestos. Las altas presiones mantienen la estabilidad en gran parte del territorio, mientras que un frente atlántico avanza desde el noroeste trayendo nubosidad y precipitaciones. Este contraste define los pronósticos para los próximos días, afectando de manera desigual a diferentes regiones.

Condiciones Actuales y Deshielo del Frente

El anticiclón favorece una jornada más estable en la mayor parte de la península y Baleares. Durante las primeras horas del día, todavía podrían persistir los cielos cubiertos y algunas precipitaciones en zonas del interior. Esto es consecuencia directa de los restos del frente que ya ha comenzado a disiparse en esas áreas.

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A medida que avanza la mañana, los cielos tenderán a quedar poco nubosos o despejados en general. Predominarán los cielos poco nubosos o con nubes altas en el tercio sur y las regiones mediterráneas. En el resto del territorio se observarán intervalos nubosos y cielos cubiertos, creando un mosaico de condiciones que cambiará rápidamente.

Las excepciones a este despegue generalizado serán Galicia, el Cantábrico y los Pirineos. En estas zonas específicas se mantendrán los cielos nubosos y podrían producirse precipitaciones débiles. En Galicia, el oeste de Asturias y Castilla y León, las lluvias serán dispersas e intermitentes hasta que el frente principal impacte con mayor fuerza.

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Impacto del Frente Atlántico en el Noroeste

No obstante, en las últimas horas del día, la llegada de un frente atlántico dejará lluvias más generalizadas en el oeste de Galicia. Este sistema provocará un aumento significativo de la nubosidad y el desplazamiento de las precipitaciones hacia el sureste. Aunque será poco probable que las lluvias alcancen las regiones mediterráneas, el impacto en el noroeste será notable.

Las lluvias más importantes se esperan en el noroeste, especialmente en el oeste de Galicia. También se afectará a la vertiente atlántica de la cordillera Cantábrica y del macizo Galaico. En estas zonas concretas podrían registrarse acumulados destacados e incluso precipitaciones de intensidad fuerte, lo que requerirá precaución.

Se prevé que la cota de nieve ascienda durante el paso del frente. Inicialmente se situará por encima de los 1.500 metros, pero aumentará hasta situarse por encima de los 2.000 metros. Esto aumenta la probabilidad de que se registren nevadas débiles en las montañas del norte peninsular, por encima de los 1.500-1.700 metros, especialmente en las zonas de mayor altitud.

Ventilación y Raches en Zonas Costeras y de Montaña

El viento será moderado de componente oeste en la península y Baleares. Se observarán intervalos fuertes en los litorales cantábricos durante las primeras horas del día. Además, podrían registrarse rachas muy fuertes en zonas altas del tercio norte, lo que afectará a la sensación térmica y a la agitación del mar en esas costas.

También se esperan rachas muy fuertes en zonas de Galicia, el área cantábrica, el alto Ebro y las montañas del norte. Esta intensidad del viento es característica de la dinámica frontal que avanza desde el océano Atlántico, generando inestabilidad en las regiones más expuestas al poniente.

Evolución Térmica y Heladas en las Montañas

Las temperaturas continuarán descendiendo en la mayor parte de la península y Baleares. Esta tendencia negativa se aplica a la mayoría de las regiones, creando un ambiente más frío. La única excepción será el noroeste, donde las temperaturas subirán ligeramente debido a la entrada de aire más húmedo y moderado por la influencia oceánica directa.

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En Canarias también se esperan ascensos suaves de las temperaturas. Las islas mantendrán un clima más estable bajo la influencia de las altas presiones. En este archipiélago predominarán los cielos poco nubosos, aunque habrá intervalos nubosos en el norte de las islas. Además, se prevé calima ligera en el sur, lo que podría afectar a la visibilidad en esas zonas.

El descenso térmico generalizado favorecerá la aparición de heladas débiles en las montañas de la mitad norte. Se esperan especialmente en los Pirineos, donde las bajas temperaturas nocturnas serán más intensas. Asimismo, se producirán heladas débiles de forma puntual en la meseta de Castilla y León, afectando a las zonas de mayor altitud y valles cerrados.

Próxima Evolución en el Sureste Peninsular

Las temperaturas máximas subirán en la mitad sur peninsular durante los próximos días. Este ascenso contrasta con la disminución que se registrará en la mitad norte. Esta divergencia térmica marcará la pauta climática para la región, con el sur experimentando condiciones más suaves mientras el norte permanece bajo la influencia del frío y la nubosidad.

Las temperaturas mínimas aumentarán de forma generalizada, especialmente en los sistemas Béticos. Este calentamiento nocturno será notable en estas sierras, que actúan como barrera térmica. Sin embargo, las mínimas bajarán puntualmente en el noroeste, manteniendo la frescor asociado a la actividad frontal reciente y a la entrada de aire más polar.

El viento del oeste y suroeste soplará de forma moderada en buena parte de la península y Baleares. Su intensidad será mayor en los litorales de Galicia y el Cantábrico, reforzando la sensación de frío húmedo en esas costas. En conjunto, la semana presenta una transición clara de la estabilidad inicial hacia la inestabilidad atlántica, con efectos localizados pero significativos en el noroeste español.