La coalición de izquierdas busca gravar con el 100% las herencias superiores a 10 millones para financiar vivienda. Expertos advierten de conflictos constitucionales y de competencia con las CCAA.

El partido político de izquierdas Frente Amplio ha introducido una propuesta legislativa radical en su programa electoral que busca modificar drásticamente el sistema tributario español en materia de herencias. La medida central consiste en establecer un límite máximo de herencia de diez millones de euros por cada beneficiario, aplicando un tipo impositivo marginal del ciento por cien sobre cualquier cantidad que exceda esa cifra. Esta iniciativa está diseñada específicamente para restringir el poder económico y político de los grandes patrimonios en el país.

Alcance Demográfico y Cifras de Riqueza

La propuesta de Frente Amplio afectaría a un número extremadamente reducido de ciudadanos, ya que para dejar una herencia superior a diez millones de euros es necesario acumular un patrimonio similar en vida. Según datos históricos proporcionados por el sector bancario, en 2007 la Agencia Tributaria y Santander Banca Privada identificaron solo a 563 personas con activos superiores a esa cifra. Para el año 2025, se estima que este grupo se ha incrementado en aproximadamente un seis por ciento, situándose en un máximo de 600 individuos.

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Dentro de este selecto grupo, se incluyen 33 multimillonarios que concentraron en sus carteras cerca de 200.000 millones de euros durante el año 2025. A pesar de esta alta concentración de capital, la mayoría de la población no se vería impactada por la medida. Incluso entre los superricos, existen diferencias significativas; los 32 multimillonarios más acaudalados poseen un patrimonio conjunto que no alcanza los 100.000 millones de euros, lo que sugiere que la aplicación práctica del impuesto se limitaría a una élite muy pequeña.

Barreras Constitucionales y Comparativa Internacional

La viabilidad jurídica de la medida enfrenta obstáculos significarios en el marco legal vigente. Aunque el artículo 31 de la Constitución Española establece que el sistema tributario debe considerar la capacidad económica, también prohíbe expresamente que los impuestos tengan alcance confiscatorio. Un gravamen que retenga el noventa y nueve por cien de una herencia podría ser calificado como confiscatorio, lo que llevaría inevitablemente la cuestión ante el Tribunal Constitucional para su resolución.

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Además de los problemas constitucionales, la actual estructura estatal implica que el Impuesto de Sucesiones y Donaciones está transferido a las Comunidades Autónomas. Algunas regiones, como Madrid, ya aplican bonificaciones del cien por cien en estas herencias. Frente Amplio indica que su propuesta debería prevalecer sobre estas bonificaciones regionales, pero las Comunidades Autónomas suelen recurrir a los tribunales cuando el Gobierno central invadiría sus competencias transferidas, complicando aún más la implementación.

En un contexto comparativo, los tipos impositivos actuales en España para sucesiones directas alcanzan un máximo del treinta y cuatro por ciento a partir de 800.000 euros, una tasa inferior a la de países como Francia, donde se puede aplicar hasta un cuarenta y cinco por ciento. Ningún país de la Unión Europea aplica actualmente un gravamen del cien por cien por encima de un umbral específico en herencias, lo que sitúa la propuesta de Frente Amplio como una excepción sin precedentes recientes en la normativa occidental.

Impacto Social y Debate Económico Global

La coalición justifica la medida indicando que la recaudación obtenida se destinaría a doblar el gasto actual en políticas sociales de vivienda. Este objetivo se enmarca en una discusión internacional más amplia sobre la desigualdad, respaldada por datos del G-20 que señalan que desde el año 2000 más del cuarenta por ciento de la riqueza global ha ido a parar al uno por ciento de la población más rica.

El debate también incluye propuestas alternativas de destacados economistas. Por un lado, se menciona la recomendación de elevar los impuestos a niveles del cincuenta por ciento y sesenta por ciento, similares a los japoneses. Por otro lado, economistas como Gabriel Zucman proponen un impuesto permanente del dos por ciento sobre los grandes patrimonios de más de 100 millones de euros, ofreciendo un enfoque diferente para combatir la concentración de riqueza sin necesariamente recurrir a la confiscación total en herencias.