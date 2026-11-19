Lander Martínez, cabeza de lista por Bizkaia, defiende las políticas de vivienda y salario mínimo de Sumar como motor del cambio social en Euskadi.

En las elecciones generales celebradas en España, Lander Martínez, nacido en Vitoria en 1989, se presenta como el candidato principal de la coalición de izquierdas Frente Amplio en la provincia de Bizkaia. Este político reivindica la capacidad de su movimiento para transformar la vida cotidiana de los ciudadanos gracias a su participación activa en el Gobierno de coalición encabezado por Pedro Sánchez. Martínez asegura que las medidas más significativas aprobadas en los últimos tiempos provienen directamente de la iniciativa de su formación política.

La estrategia electoral frente al voto útil

Lander Martínez, quien ha desempeñado las funciones de diputado en el Congreso de los Diputados durante los últimos tres años por el partido Sumar, no muestra temor ante las estrategias de otros actores políticos como el PSOE que instan al voto útil para consolidar la izquierda. El candidato destaca que la ciudadanía es consciente de que la mayoría de los avances legislativos recientes se lograron mediante la presión ejercida por Sumar y sus ministros dentro del ejecutivo. Aunque reconoce que aún existen pendientes por resolver, confía plenamente en la capacidad de revalidar su escaño como cabeza de lista en Bizkaia, asegurando que este asiento está destinado a pasar a una fuerza progresista y que, por tanto, perderlo no es un riesgo real para el electorado de izquierda.

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El debate sobre la unidad de la izquierda

La división actual en el espectro político de la izquierda ha sido un tema central en los comentarios de Lander Martínez. El candidato lamenta abiertamente la falta de un acuerdo entre Frente Amplio y Podemos, organización de la cual fue coordinador general en Euskadi, para concurrir unidos en estos comicios. A pesar de esta separación, Martínez mantiene la firme convicción de que existen bases sólidas para lograr una unión de la izquierda en los procesos electorales municipales y forales. Argumenta que el electorado ha comprendido perfectamente la propuesta de un proyecto unitario y que el voto se concentrará en torno a esa visión compartida, independientemente de las decisiones particulares de otras formaciones como Podemos.

Impacto real en la vida de los ciudadanos

Martínez detalla con precisión cómo la presencia en el Consejo de Ministros ha permitido forzar al PSOE a implementar políticas sociales clave. Entre las medidas destacadas se encuentra la reciente subida del salario mínimo establecida en un 5%, así como la aprobación de leyes fundamentales sobre la Dependencia y los decretos reguladores de la Vivienda. El candidato enfatiza que la vocación de su formación es continuar ejerciendo influencias dentro del gobierno para tomar decisiones ejecutivas, en contraposición a otras izquierdas que parecen prepararse para una etapa de oposición. Considera que esta experiencia gubernamental es la prueba indudable de haber mejorado las condiciones materiales de la población.

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Expectativas electorales y estrategias parlamentarias

Las encuestas recientes sugieren un escenario más complejo para Frente Amplio en comparación con los resultados de 2023, lo que implica mayores dificultades para revalidar el único escaño que obtuvo la formación en Euskadi en el pasado. No obstante, Martínez asegura que la campaña apenas ha comenzado y que queda suficiente tiempo para que la ciudadanía asocie su trayectoria con el proyecto de Frente Amplio. Reitera que no es necesario practicar el voto útil en Bizkaia, ya que votar por la opción más afín no perjudicará los objetivos progresistas en la región. Esta confianza se basa en la seguridad de que el escaño, históricamente ligado al PNV, tenderá hacia la fuerza progresista.

La dinámica del voto para el Senado

La estrategia electoral de Lander Martínez incluye una recomendación específica para las elecciones al Senado, donde el sistema de votación favorece a la primera fuerza obtenida. Explica que la suma de votos entre Frente Amplio y el Partido Socialista en muchas circunscripciones tenderá a consolidarse como la primera fuerza, aumentando significativamente las posibilidades de éxito. Por esta razón, anima a combinar el voto: elegir a Frente Amplio para el Congreso de los Diputados y optar por la lista del Senado de Progreso para el Senado. Esta maniobra busca maximizar la representación política de la izquierda y asegurar la influencia en la cámara alta gracias a los acuerdos establecidos con el PSOE.