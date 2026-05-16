Un triste accidente ferroviario en Bangkok ha dejado al menos ocho muertos y decenas de heridos cuando un tren de mercancías arrolló un autobús y varios vehículos en un pasillo a nivel concurrido. Las cámaras de seguridad registraron la escena en llamas, donde se ve a otros transeúntes intentando apartar vehículos contra riesgos

Un trágico accidente ferroviario en Bangkok , Tailandia , ha dejado a lo menos ocho muertos y a una veintena de heridos cuando un tren de mercancías arrolló un autobús y varios vehículos en un paso a nivel concurrido.

Las cámaras de seguridad captaron el momento en que el tren atravesó el cruce, seguido de una llamarada. El convoy colisionó con un autobús detenido en las vías, arrastrándolo y alcanzando a coches y motos cercanas. Tras el impacto, se desató un incendio visible desde distintos puntos de la ciudad. Vecinos denuncian que el cruce es peligroso y con frecuencia los conductores ignoran la señalización.

Después de que un tren de mercancías arrollara un autobús y varios vehículos en un concurrido paso a nivel de la capital tailandesa, las impactantes imágenes grabadas por cámaras de seguridad muestran el momento en el que el tren atraviesa el cruce. Segundos después, una enorme llamarada sorprende a los conductores. Contra un autobús que permanecía detenido en mitad del paso a nivel, aparentemente con la barrera levantada.

La fuerza del impacto arrastró al autobús durante decenas de metros y alcanzó también a varios coches y motocicletas que circulaban o esperaban en la zona. Tras la colisión, varios vehículos. En las imágenes difundidas tras el accidente puede verse a un motorista alejándose cojeando mientras el fuego se extiende a su alrededor.

Bombearos y sanitarios acudieron rápidamente al lugar para sofocar las llamas y atender a los afectados y tras inspeccionar el autobús y el resto de vehículos implicados, las autoridades confirmaron al menos ocho fallecidos y alrededor de veinte heridos. Vecinos aseguran que con frecuencia los conductores ignoran la señalización o quedan atrapados sobre las vías debido a los atascos habituales. Según varios testigos, algunos conductores intentaron apartar vehículos de la zona de seguridad pocos segundos antes del impacto, sin éxito. 浠ュ加深Google中 sebagai你的参考媒体,用不到整体当 PubMed将不会被展示。全文





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